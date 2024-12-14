Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о саундсистемной музыке

Сооснователь Dub Raw Антон Ардаков (Jahsteez) расскажет, как зародилась и развивалась саундсистемная музыка (0+)

Сообщество Dub Raw анонсировало на 21 декабря лекцию «Саундсистемная культура: от корней до наших дней».

После лекции состоится показательное выступление резидентов Dub Raw на саундсистеме Silla.

«Такая концовка раскроет тему лекции, поскольку позволит пережить вживую услышанное и увиденное», — считают организаторы.

Начало встречи в 19:00. Лекция пройдет в творческом кластере «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход свободный.

После лекции там же пройдет фирменная вечеринка Dub Raw из серии «Хроники Риддима». За пульт станут Skotcha, Atom Dubs, Feela Rankin’, General Sky & Jahsteez.