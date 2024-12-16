В сети появились детские уроки цифровой грамотности, снятые по сценарию школьников из Анапы и Ростовской области

В интернете появились новые серии «Цифрового ликбеза» — уроков киберграмотности для детей. Видео научат безопасно покупать товар с доставкой и искать подработку

В третьем сезоне всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности.

Главные герои новых роликов — Ряпушка Варя и Налим Максим — научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. В основе новых серий — идеи сценариев от Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна — школьников из Анапы и села Михайловка Ростовской области.

Конкурс сценариев Авито запустил в мае этого года, сразу после выхода первого сезона о совершении безопасных сделок в интернете. Свои варианты сценариев прислали более 50 школьников, в том числе из Анапы, Сочи, Краснодара и Ростовской области.

Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Помощницей Вари вновь стала ее старшая сестра Полина, которая дает ей советы по совершению онлайн-сделок.

© Скриншот с сайта digital-likbez.datalesson.ru

© Скриншот с сайта digital-likbez.datalesson.ru

Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти подработку на время каникул в интернете. Полина объясняет, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как определить надежность работодателя.

© Скриншот с сайта digital-likbez.datalesson.ru

© Скриншот с сайта digital-likbez.datalesson.ru

Как рассказала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова, с мая по август дети прислали на конкурс 79 сценариев для будущих эпизодов проекта. Сюжеты помогли понять, какие темы интересуют самих ребят.

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«Безопасные покупки товаров на онлайн-платформах с доставкой и поиск подработки в интернете — темы новой серии нашего проекта «Цифровой ликбез», которую мы запускаем совместно с Авито, компанией-учредителем АНО «Цифровая экономика». В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А еще им расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве, и как можно им противостоять», — объяснил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В первом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито, который вышел в мае 2024 года, главные герои рассказали, как выбирать надежных продавцов и самим грамотно размещать объявления в интернете, дали советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

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