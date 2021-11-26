Материал подготовлен совместно с компанией «Доктор Веб»
Киберграмотность: пан или пропал. Тест о вашей безопасности в интернете
Нам часто кажется, что взлом или утечка данных случаются где-то там — в крупных корпорациях, банках или фильмах про хакеров. Что плохого может случиться, если я скачаю приложение на телефон или расплачусь картой на официальном сайте?
Однако киберпреступления ближе, чем кажутся. Фишинг, кибератаки, вредоносные ссылки — мошенники изобретают всё новые методы обмана.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Киберграмотность: пан или пропал. Тест о вашей безопасности в интернете
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