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Киберграмотность: пан или пропал. Тест о вашей безопасности в интернете

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

Нам часто кажется, что взлом или утечка данных случаются где-то там — в крупных корпорациях, банках или фильмах про хакеров. Что плохого может случиться, если я скачаю приложение на телефон или расплачусь картой на официальном сайте?

Однако киберпреступления ближе, чем кажутся. Фишинг, кибератаки, вредоносные ссылки — мошенники изобретают всё новые методы обмана.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Киберграмотность: пан или пропал. Тест о вашей безопасности в интернете

Безопасность Интернет Мошенничество Технологии

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