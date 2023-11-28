Продать товар, найти уточку, снять квартиру. Три человека рассказали, как пользуются безопасными фишками Авито

Олеся собирает редкие фигурки диснеевских утят, Сергей продает детские учебники по всей России, а Марии пришлось срочно искать квартиру в Москве для сюрпризом нагрянувших гостей. Герои этой статьи решили свой вопрос на Авито, но впервые столкнулись с некоторыми функциями: безопасной сделкой, защитой номера и онлайн-бронированием. Какие-то из них на Авито уже давно, а какие-то — новинка.

На примере трех реальных историй вместе с сотрудниками Авито разбираемся, как правильно пользоваться интернет-сервисами, чтобы быть уверенным в безопасности сделки.

Олеся, коллекционирует диснеевских утят — Фигурки у меня появились из-за спонтанного желания добавить в интерьер старой кухни что-нибудь, что будет меня веселить. В этот же момент Sweet Box (производят детские сюрпризы с игрушками) выпустили коллекцию «Микки Маус». Ее я купила в обычном маркетплейсе и собрала 6 фигурок. Потом вспомнила, что дома лежит Зигзаг МакКряк и Вилли из более ранней коллекции «Утиные истории», и решила и ее собрать. Мне нравится и напоминает о детстве.

Фигурки героев диснеевских мультфильмов © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Большая часть фигурок висят вверх ногами на полке. Осталась идея сделать диораму из фигурок помельче (в этом году Kinder выпустил потрясную коллекцию к юбилею Disney). Но с этим большие сложности: в РФ эти яйца попадают только «серыми» путями. Это очень дорого. И игрушки — очень большая редкость в России.

Фигурки героев диснеевских мультфильмов © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Вариантов искать подобные вещи — не так уж много. Это Авито (там есть раздел «Коллекционирование») и «Алиэкспресс» (там были варианты фигурок, но засомневалась в качестве и размере, плюс доставка намечалась очень долгая). На Авито мне повезло — достаточно быстро нашла нужные фигурки у продавца с высоким рейтингом из Курской области. Оформили безопасную сделку (на этом настоял продавец), и через неделю я забрала свою посылку в ближайшем пункте выдачи. Сотрудник пункта попросил распаковать заказ, чтобы убедиться, что все в порядке.

Комментарий Авито



Здорово, что Олеся согласилась на безопасную сделку. Сервис защищает данные банковской карты и не отправляет деньги продавцу, пока покупатель не заберет заказ. До этого времени средства были просто зарезервированы на специальном защищенном счете. Этот сервис заложен в основу работы Авито Доставки.



Хорошо, что фигурки приехали к Олесе в нужном виде. Если бы они оказались не того размера или качества, Олеся могла бы вернуть их на месте. Деньги, в том числе и за доставку, в таком случае возвращаются на карту полностью. Такая возможность доступна для всех товаров с кнопкой «купить с доставкой». На проверку товара в пункте выдачи или в присутствии курьера дается 15 минут.

Как работает Авито Доставка (нажмите, чтобы узнать) С безопасной доставкой на Авито можно купить товары стоимостью от 11 до 149 999 рублей и весом до 15 кг. Вот как это сделать: на странице товара нажмите фиолетовую кнопку «купить с доставкой» — она есть только у подходящих по габаритам товаров;

выберите способ получения. Если вы живете в одном городе с продавцом, можно оформить доставку курьером, если в разных — через партнерские службы доставки;

оплатите товар онлайн — картой или через СБП — или выберите оплату при получении (для многих объявлений она уже доступна). Для онлайн-оплаты введите данные банковской карты в защищенной вкладке на Авито. Деньги за товар заморозят на вашей карте, а продавец получит их только после того, как вы заберете заказ. Это называется «Безопасная сделка». Важно: не переходите по сторонним ссылкам, даже если на этом настаивает собеседник;

после оплаты в мессенджер Авито придет сообщение об оформлении заказа и сроке доставки;

вся информация о заказе появится в личном кабинете во вкладке «Заказы и заявки». Здесь можно следить за изменением статусов, выбирать удобное время в случае с курьерской доставкой, здесь же можно ее отменить — если передумали;

получив в приложении уведомление о прибытии заказа, дождитесь курьера или заберите его в пункте выдачи. Вместе с сотрудником доставки проверьте целостность упаковки и содержимое. На это у вас будет 15 минут. Если товар не подошел, вы можете от него отказаться: сообщите об этом сотруднику, и он поможет оформить акт возврата. Это нужно сделать сразу, если вы купили товар у частного продавца, или в течение 14 дней, если приобрели в магазине на Авито. Деньги, включая стоимость доставки, вернутся на ваш счет.

Сергей, в сезон продает по 10 школьных учебников в день — В месяц всегда выходит по-разному, в зависимости от сезона. В августе-октябре может быть и по 10-15 заказов. Начиная с контурной карты толщиной в 16 страниц и заканчивая полным набором учебников в 10-15 штук. В среднем не в сезон каждый день минимум 1-2 заказа.

Город заказчика я не вижу — только на бланке в момент передачи заказа на пункте приема. Конечно, чаще всего покупают люди из нашего и Ставропольского краев, Ростовской области и немного реже с Кавказа. Но вообще пишут со всей России, так как часто стоимость доставки не сильно меняется от расстояния, вопрос только в сроке. Приходилось отправлять и на Дальний Восток — видимо, люди не нашли ничего ближе либо сроки были не критичны, хотя это минимум 10 дней.

В целом альтернативы Авито сейчас нет. У него хороший, понятный интерфейс. Есть удобный сервис безопасной сделки: покупатель может вернуть товар без потери денег даже за доставку. Это точно повышает покупательский спрос, даже подталкивает к покупке. Некоторая подушка безопасности, чтоб вам не прислали «кота в мешке».

С защитой номера тоже удобно — действительно защищает от спама и лишает необходимости писать в другие мессенджеры.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Комментарий Авито



Сергей точно подметил, что защита номера, онлайн-звонки внутри платформы и встроенный мессенджер не только защищают от спама и других нецелевых обращений, но и экономят время. Вот как это работает. Вместо вашего настоящего телефона продавца/арендодателя Авито показывает временный. Когда покупатель набирает его, звонок переадресовывается на настоящий номер. Так платформа защищает вас от попадания в базы спамеров. Это бесплатная услуга, которая поможет избежать нежелательных звонков.



В чате Авито продавец и покупатель могут общаться, как в обычном мессенджере. Уведомления приходят сразу же, и собеседникам не надо обмениваться номерами телефонов, чтобы уточнить детали по товару, упаковке или доставке. Если в чате вам придет ссылка на сторонний сервис, Авито ее заблокирует.



А вот чего делать не стоит:



— переписываться с собеседником в сторонних мессенджерах;

— переходить по ссылкам на внешние сайты. Они могут оказаться фишинговыми: их адрес может отличаться от настоящего всего на одну букву, в спешке этого можно не заметить;

— делиться настоящим номером телефона, адресом электронной почты и тем более кодами подтверждения для входа на сайт — так можно потерять свой личный кабинет.

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Мария, срочно сняла квартиру посуточно в Москве — Ко мне сюрпризом приехали родственники, а селить их было откровенно негде. Полезла везде искать квартиры, но ни один сайт не внушал доверия. Зашла на Авито и наткнулась на новшество, которое меня насторожило. Как оказалось потом, очень зря. Это была безопасная сделка — побоялась вводить на сайте свои данные. Но со мной связался администратор и все доступно объяснил, всё прошло на ура. Теперь буду в таких вопросах пользоваться только Авито. Когда что-то впервой, это, конечно, настораживает. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. И так мои данные есть везде. Слышала еще об одной новинке — онлайн-бронировании недвижимости, но пока не успела попробовать. Интересно, как это работает.

© Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Комментарий Авито



Хорошо, что Мария осторожно отнеслась ко вводу данных карты и позвонила в поддержку для уточнения деталей. Хоть мы и сделали интерфейс интуитивно понятным, если пользуетесь чем-то впервые, смело обращайтесь в нашу поддержку, чтобы все сделать правильно. Важно оформлять безопасную сделку внутри сайта и не переходить ни по каким внешним ссылкам, которые предлагает вам собеседник. Наша система полностью автономна и открывается в окне внутри Авито, данные банковских карт надежно защищены.



А чтобы Мария не боялась пробовать еще один наш новый сервис — онлайн-бронирование квартир, расскажем о нем подробнее. Онлайн-бронирование работает только для квартир с галочкой «проверено». Гость вносит предоплату 30% и бронирует жилье онлайн, а оставшуюся часть оплачивает при заселении. Арендодатель больше не платит за размещение и продление объявлений, вместо этого Авито берет комиссию 15% с каждой брони. С 15 июня эти правила стали обязательными для посуточной аренды квартир. Это нужно, чтобы сделка была безопасной для обеих сторон.