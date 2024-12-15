В Краснодарском крае участок трассы до Крымского моста станет платным на 100 лет

Распоряжение будет действовать до 31 декабря 2124 года.



Данная дорога является скоростной. Для водителей, которые захотят объехать платный участок, предусмотрены альтернативные маршруты. Посмотреть их можно здесь.



Напомним, что магистраль А-289 сократит путь от Краснодара к Крымскому мосту — время в пути составит около двух часов. Дорога пройдет в стороне от населенных пунктов, что позволит вывести с территорий транзитный транспорт.



Протяженность четырехполосной трассы составит около 120 км. Расчетная скорость движения по ней будет 120 км/ч. «Автодор» обещает открыть дорогу до конца 2024 года.



Сегодня трасса из Краснодара до Крыма проходит через Темрюк и Славянск-на-Кубани. Это приводит к заторам, особенно летом. Автомобилистам приходится стоять в пробках больше двух часов.