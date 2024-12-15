В Краснодарском крае участок трассы до Крымского моста станет платным на 100 лет

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Участок четырехполосной автодороги от Краснодара до Керчи протяженностью 118,5 км станет платным до конца 2124 года

11 декабря правительство РФ опубликовало на портале правовой информации распоряжение. В нем сказано, что участок трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь км 10+274 — км 128+859 станет платным:

«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения осуществляется на платной основе».

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Распоряжение будет действовать до 31 декабря 2124 года.

Данная дорога является скоростной. Для водителей, которые захотят объехать платный участок, предусмотрены альтернативные маршруты. Посмотреть их можно здесь

Напомним, что магистраль А-289 сократит путь от Краснодара к Крымскому мосту — время в пути составит около двух часов. Дорога пройдет в стороне от населенных пунктов, что позволит вывести с территорий транзитный транспорт. 

Протяженность четырехполосной трассы составит около 120 км. Расчетная скорость движения по ней будет 120 км/ч. «Автодор» обещает открыть дорогу до конца 2024 года.

Сегодня трасса из Краснодара до Крыма проходит через Темрюк и Славянск-на-Кубани. Это приводит к заторам, особенно летом. Автомобилистам приходится стоять в пробках больше двух часов.

Как писали Юга.ру, на участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе ограничили скорость и сузили проезжую часть.

Автомобили Дороги Краснодар Крым Крымский мост Новороссийск Славянский район Темрюкский район Транспорт

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