В Краснодарском крае участок трассы до Крымского моста станет платным на 100 лет
Участок четырехполосной автодороги от Краснодара до Керчи протяженностью 118,5 км станет платным до конца 2124 года
11 декабря правительство РФ опубликовало на портале правовой информации распоряжение. В нем сказано, что участок трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь км 10+274 — км 128+859 станет платным:
«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения осуществляется на платной основе».
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Распоряжение будет действовать до 31 декабря 2124 года.
Данная дорога является скоростной. Для водителей, которые захотят объехать платный участок, предусмотрены альтернативные маршруты. Посмотреть их можно здесь.
Напомним, что магистраль А-289 сократит путь от Краснодара к Крымскому мосту — время в пути составит около двух часов. Дорога пройдет в стороне от населенных пунктов, что позволит вывести с территорий транзитный транспорт.
Протяженность четырехполосной трассы составит около 120 км. Расчетная скорость движения по ней будет 120 км/ч. «Автодор» обещает открыть дорогу до конца 2024 года.
Сегодня трасса из Краснодара до Крыма проходит через Темрюк и Славянск-на-Кубани. Это приводит к заторам, особенно летом. Автомобилистам приходится стоять в пробках больше двух часов.
Как писали Юга.ру, на участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе ограничили скорость и сузили проезжую часть.