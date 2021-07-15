«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе». Создатель «Дома15» о культурной трансформации Дагестана
Дагестан набирает популярность у любителей внутреннего туризма, но в то же время остается одним из консервативных регионов Кавказа. Знаковым событием этого переходного периода стало открытие в Махачкале «Дома15» — пространства, которое объединило в себе кофейню, лекторий, киноклуб, арт-мастерскую, а также площадку для dj-сетов, книжных презентаций и дискуссий. 19 июня место отметило трехлетие.
Специально для Юга.ру Катерина Данильян посетила «Дом15» и поговорила с одним из его организаторов Мурадом Калаевым. Он рассказал о кавказском двоемыслии, горах в аренду и планах объединить проекты единомышленников в экосистему.
Вы открыли «Дом15» вместе с Шамилем Гаджидадаевым и Расулом Паркуевым. Что изменилось с лета 2018-го?
— Еще два года назад многие считали зашкваром прийти к нам и «тусить с нефорами», но сейчас все меняется.
При этом мы продолжаем быть странным местом в центре Махачкалы, где люди, разные по духу, интересам, социальному положению и отношению к жизни, отлично проводят время. У нас нет типичного для региона сервиса, нет даже вывески, а ворота закрыты. Даже наша инста без эсэмэмщика непривычна здесь многим.
Долгое время Дагестан был в вакууме — сюда просто боялись приезжать. Сейчас многие махачкалинцы путешествуют и видят другую жизнь. Микроскопические изменения можно увидеть даже в лицах дагестанцев: раньше люди ходили напряженные, сейчас все меньше реагируют на неформальный вид.
«Дом15» заявлен как кофейня, но у вас нетипичный бизнес-проект, он ведь не про еду.
— Отчасти это был вызов, у меня, по крайней мере. Я прошел все стадии ресторанного бизнеса — от помощника официанта до замдиректора ресторана — и знаю, что такое хороший сервис. Меня часто спрашивали об открытии своего ресторана в Дагестане.
«Когда открывался, не знал, сколько в Краснодаре кофеен»:
Я долго к этому шел, но идея появилась, когда мы катались на машине по Махачкале и, остановившись на светофоре, увидели местного парня в коротких джинсах, вэнсах, с интересной стрижкой и значками на рюкзаке. Навстречу ему шла группа местных ребят, но они прошли мимо, не обратив никакого внимания. Это стало сигналом.
К вам часто заходят в гости медийные личности — Варламов, Гудков, да и просто приезжие из больших городов. Несмотря на признание со стороны, у вас продолжаются конфликты с местными. Чем вы можете это объяснить?
— Мы немного опередили время, и даже после трех лет многие дагестанцы еще не успели переварить «Дом». В основном в Махачкале не мыслят концепциями и открывают кафе, чтобы просто заработать денег или удовлетворить свои амбиции. Мы же попытались передать ту насмотренность, которую получили от путешествий по России и Европе. Место должно определяться не плитками и дорогими шторами, а идеей.
Создание «Дома15» — это попытка переломить местную систему и устоявшееся отношение к ресторанному делу. Горцу проще зайти в стандартное дагестанское кафе с привычном сервисом, чем в цветную кофейню с молодыми и яркими ребятами. Поэтому в Дагестане есть разные тусовки, которые не пересекаются друг с другом.
В «Доме15» политика открытых дверей, к нам приходят очень разные люди — так мы стали площадкой для диалога. Этому способствуют и мероприятия — кинопоказы, лекции, поэтические чтения. Мы долго шли к доверию, чтобы местные приняли «Дом» и приводили сюда своих родственников и друзей. Хотя некоторые до сих пор распространяют мифы о наркоманских и сектантских тусовках, чтобы люди не пускали сюда своих детей.
В 2020 году Дагестан стал популярным направлением внутреннего туризма. Обычно туризм меняет культурный ландшафт. Вы это заметили?
— Как мы открылись, к нам сразу стали приходить туристы. Конечно, многие не хотят оставаться в Махачкале и сразу едут в горы. Интерес к удивительной природе и историческому наследию позволил открыться первому этнодому в Чохе. Мы уверены, что даже в этом году откроется несколько подобных этнодомов.
Невероятно красивый Дагестан:
Туризм меняет больше сельскую среду, чем Махачкалу. Люди увидели в соцсетях красоту Дагестана, и это выстрелило: сюда стали приезжать прежде всего за природой. Вообще, популярность Дагестана я связываю с появлением квадрокоптеров: когда с их помощью стали снимать красивые ролики и выкладывать их в ютуб или инстаграм, люди увидели, как здесь красиво.
Но туризм вскрыл конфликт: что можно делать женщине, а что — нет. Весной в клабхаусе вы провели сессию «Дом15. Почему я туда боюсь ходить?!», и там много обсуждали поведение женщин, в том числе приезжих.
— Женщинам мы не рекомендуем курить, но это только ради их безопасности. В республике курить женщинам не принято, по крайне мере, открыто. Были инциденты, когда в «Дом» приходили парни, чтобы знакомиться именно с курящими девчонками, так как здесь до сих пор есть стереотип, что приличные девушки не курят. А если девушка курит в присутствии мужчины, то замечания адресуют ему.
Дагестан — это нет, но да. Если кто-то говорит, что здесь так нельзя, значит, где-то можно. Важно понимать, что в Дагестане можно все, главное — не спалиться; здесь все на кончиках пальцев.
В большинстве городов РФ арт-кластеры вроде «Дома15» с середины 2010-х теряют дух самоорганизации и становятся обычными иерархическими институциями без отличий от госмузеев и коммерческих галерей. На этом фоне кажется, что Северный Кавказ остается местом, где арт-центры сохраняют нерв конфликта с окружением. Вам это нравится, или хотелось бы спокойствия?
— У нас изначально была идея сделать классное пространство, взяв старое заброшенное место. Мы думали, такую идею сразу подхватят, к нам сразу пойдут и нас сразу примут, но реальность оказалась иной. В местном бизнесе принято перенимать опыт друг у друга, но мы оказались единственными. Никакой поддержки не было от местных бизнесменов, а с другой стороны — никто не пришел к идее создания своего «Флакона» или «Винзавода».
Предлагали ли дагестанские власти — от министерств до силовых структур — покровительство и/или контроль вашему центру?
— Нет. При этом к нам свободно приходит мэр Махачкалы с друзьями попить кофе. Значит, есть кредит доверия, но многие все равно боятся связываться с нами.
Раньше у вас базировался книжный магазин «Переплет» — почему и куда он переезжает?
— Книжный магазин был неокупаемым, это было просто классное место «про культуру». Книги вообще странная тема для Дагестана, здесь не так много книжных. У большинства людей нет потребности в покупке книг за условную тысячу рублей.
Книжным занималась моя сестра Рукижат, она очень любит детскую книгу, но здесь продавались книги об изменчивости гендера и Энди Уорхолле, издания от «Гаража» и Ad Marginem. В «Переплете» презентовали литературно-критический журнал «Транслит». Сейчас магазин ищет более удобную локацию для своей работы.
Истории у камина:
В Дагестане есть Галерея современного искусства, но она выглядит более консервативной, чем ваше пространство. Видите ли вы потенциал для более крупных проектов?
— Многое из задуманного мы не можем вместить в «Дом». Во флигеле, где раньше был «Переплет», будет мастерская — такой дом кино, музыки и творчества. Скоро поставим барабанную установку и другие инструменты. Мы не про успех и деньги.
Есть ли другие проекты у основателей «Дома15»? Или какие планируются?
— У нас есть «Дагестанская лавка» — совместный проект с московскими партнерами. Уже пять лет он существует в Москве. Сейчас мы готовы открыть его и здесь, в Махачкале. Это будет классное пространство с летником и видом на море.
Другой проект — «Цех 15». Мы хотим сделать настоящую резиденцию для путешественников с полной информацией о республике, возможностью арендовать транспорт, снаряжение и другие вещи для путешествия. «Цех» будет состоять из лофтовой мастерской и хостела. Когда мы приехали смотреть единственное сдаваемое в аренду помещение, на воротах идеальным шрифтом было написано «Цех 15». Мы поняли — это судьба.
Еще один удивительный проект — гора в аренду. Мы нашли отличное место для экопоселения в Хунзахском районе. Уже в этом году будем собирать модульный дом и обживать территорию. Неогорцы строят неоаул! Наши проекты — это целая экосистема.