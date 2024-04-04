В Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов
Мэрия Краснодара рассказала о благоустройстве пяти общественных территорий до конца 2024 года
Краснодарские скверы победили в краевом конкурсе местных инициатив. На реализацию проектов из госбюджета выделят около 58 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.
В городе благоустроят:
- сквер им. Героя России С. В. Палагина на улице Московской, 72;
- бульвар «Семейный» на улице Героя Яцкова, между Восточно-Кругликовской и Героев-Разведчиков;
- территорию на улице Зиповской, 4/4;
- территорию, прилегающую к зданию МЭЦ на улице Тюляева, 33;
- бульвар им. Кирилла Россинского в поселке Краснодарском.
Как рассказали в администрации Краснодара, для реализации проектов участки освободили от старых гаражей, а землю передали в муниципальную собственность.
На территориях планируют сделать прогулочные дорожки, освещение, установить скамейки и детские игровые зоны.
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