В Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов

Краснодарский край

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  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала о благоустройстве пяти общественных территорий до конца 2024 года

Краснодарские скверы победили в краевом конкурсе местных инициатив. На реализацию проектов из госбюджета выделят около 58 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

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В городе благоустроят:

  • сквер им. Героя России С. В. Палагина на улице Московской, 72;
  • бульвар «Семейный» на улице Героя Яцкова, между Восточно-Кругликовской и Героев-Разведчиков;
  • территорию на улице Зиповской, 4/4;
  • территорию, прилегающую к зданию МЭЦ на улице Тюляева, 33;
  • бульвар им. Кирилла Россинского в поселке Краснодарском.

Как рассказали в администрации Краснодара, для реализации проектов участки освободили от старых гаражей, а землю передали в муниципальную собственность.

На территориях планируют сделать прогулочные дорожки, освещение, установить скамейки и детские игровые зоны.

Напомним, что Краснодару выделили 90 млн рублей на благоустройство сквера им. Гатова.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре на Дальнем бульваре установили первую эколавочку из переработанных крышек.

Благоустройство Город Краснодар Парки

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