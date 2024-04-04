В Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов

Мэрия Краснодара рассказала о благоустройстве пяти общественных территорий до конца 2024 года

Краснодарские скверы победили в краевом конкурсе местных инициатив. На реализацию проектов из госбюджета выделят около 58 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

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В городе благоустроят: сквер им. Героя России С. В. Палагина на улице Московской, 72;

бульвар «Семейный» на улице Героя Яцкова, между Восточно-Кругликовской и Героев-Разведчиков;

территорию на улице Зиповской, 4/4;

территорию, прилегающую к зданию МЭЦ на улице Тюляева, 33;

бульвар им. Кирилла Россинского в поселке Краснодарском. Как рассказали в администрации Краснодара, для реализации проектов участки освободили от старых гаражей, а землю передали в муниципальную собственность.



На территориях планируют сделать прогулочные дорожки, освещение, установить скамейки и детские игровые зоны.