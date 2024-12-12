Семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы дали тюремные сроки

Их признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества) и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах). Одного из них осудили за насилие в отношении представителя власти. Мужчинам дали по 8-9 лет колонии общего режима.

11 декабря прокуратура Ставропольского края сообщила , что Александровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых жителей Дагестана (Жанмирз Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев).

Напомним, вечером 29 октября 2023 года в Дагестане начались беспорядки. Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Задержали более 60 человек.

В Минздраве Дагестана сообщили, что пострадали более 20 человек, в том числе — полицейские. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия бунтующих грубым нарушением закона. По факту беспорядков в аэропорту «Уйташ» возбудили уголовное дело.

В январе 2024 года стало известно, что за антисемитский погром в аэропорту Махачкалы протоколы составили на 901 человека.

9 июня появилась информация, что суд Армавира рассмотрит дело в отношении пятерых жителей Дагестана, которых подозревают в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. В августе их приговорили к срокам от 6 лет до 9 лет колонии общего режима.

Оба заседания перенесли в другие регионы из-за опасений о возможном давлении на суд со стороны обвиняемых.