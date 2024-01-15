За антисемитский погром в аэропорту Махачкалы протоколы составили на 901 человека

В Дагестане протоколы о правонарушениях в связи с антисемитским погромом составили против 901 человека

872 человек привлекли по статье о незаконном митинге (20.2 КоАП), 25 — о массовом сборе граждан с нарушением общественного порядка (20.2.2 КоАП), еще четырех человек — о нарушении правил безопасности в аэропорту (11.15.1 КоАП). Данные о передаче протоколов в суд проанализировала «Медиазона».

Документы об административных правонарушениях начали поступать в дагестанские районные суды сразу после погрома. Новые материалы появляются до сих пор.

Напомним, антисемитские беспорядки в Махачкале начались вечером 29 октября. Несколько сотен человек прорвались в аэропорт незадолго до прилета самолета из Тель-Авива.

В результате уже за первую неделю после погрома 107 его участников привлекли за мелкое хулиганство, 82 — за неповиновение полиции, еще 17 — за нарушения правил проведения митинга.