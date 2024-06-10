Суд Армавира рассмотрит дело об антисемитском погроме в аэропорту Махачкалы

В Краснодарском крае перед судом предстанут пятеро мужчин за участие в беспорядках

9 июня газета «Коммерсант» сообщила , что в Армавире суд рассмотрит дело в отношении пятерых жителей Дагестана, которых подозревают в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Заседание перенесли в другой регион из-за опасений о возможном давлении на суд со стороны обвиняемых.

Перед судом предстанут Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов. Всех обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Наказание предполагает до восьми лет лишения свободы. Кроме того, Раджабова подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет колонии).

Напомним, беспорядки в Махачкале начались вечером 29 октября 2023 года. Несколько сотен человек прорвались в аэропорт «Уйташ» незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.

Аэропорт закрывали на двое суток. Ущерб составил 20 млн рублей.

Пассажиров из приземлившихся самолетов не выпускали. Рейсы направили на запасные аэродромы в Минводы и Владикавказ. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия бунтующих грубым нарушением закона.