Предыстория. 23 июня власти республики сообщили, что боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Погиб 21 человек, в том числе — 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Больше 20 человек пострадали. Шестерых нападавших убили.



В тот же день бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова задержали из-за возможного участия его родственников в нападениях. По данным СМИ, среди погибших боевиков были два сына и племянник Омарова.

30 июня глава Дагестана Сергей Меликов написал в телеграм-канале о травле, которой республика подверглась после атак боевиков, произошедших в Махачкале и Дербенте 23 июня.

«Прошла ровно неделя с момента чудовищных терактов в Махачкале и Дербенте, событий, которые <...> дали почву для размышлений, показали, сколько у нас друзей, а сколько недругов».

Меликова не удивила «реакция дагестанского общества, как и во время событий 1999 года, наши люди мгновенно встали на защиту своих земляков».