«Социальный эксперимент над республикой». Глава Дагестана заявил о травле после терактов в Махачкале и Дербенте

Дагестан

Распечатать

  • Сергей Меликов © Фото Юга.ру
    Сергей Меликов © Фото Юга.ру

Сергей Меликов раскритиковал травлю, которой республика Дагестан подверглась после нападения боевиков

Предыстория. 23 июня власти республики сообщили, что боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Погиб 21 человек, в том числе — 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Больше 20 человек пострадали. Шестерых нападавших убили.

В тот же день бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова задержали из-за возможного участия его родственников в нападениях. По данным СМИ, среди погибших боевиков были два сына и племянник Омарова.

30 июня глава Дагестана Сергей Меликов написал в телеграм-канале о травле, которой республика подверглась после атак боевиков, произошедших в Махачкале и Дербенте 23 июня.

«Прошла ровно неделя с момента чудовищных терактов в Махачкале и Дербенте, событий, которые <...> дали почву для размышлений, показали, сколько у нас друзей, а сколько недругов».

Меликова не удивила «реакция дагестанского общества, как и во время событий 1999 года, наши люди мгновенно встали на защиту своих земляков».

2012:

«Менее оптимистично я смотрю на реакцию сторонних наблюдателей. Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему, уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии».

Напомним, 29 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин согласился с предложением запретить ношение никабов в России и заявил, что запретом должны заняться законодатели.

25 июня сам Меликов заявил, что никаб не свойственен кавказским народам, может скрывать мужчин, а женщины могут использовать его, чтобы проносить запрещенные предметы. Но Меликов подчеркнул, что не считает ношение этой одежды признаком радикального исламизма.

2023:

«Иначе как травлей это не назовешь. Как будто весь Дагестан и лично гражданская власть в моем лице назначены ответственными за бандитов, от которых мы и так пострадали и с которыми каждый из нас готов биться до последнего патрона.

Разумеется, это не может вести к умиротворению — как будто некоторые высокие спикеры намеренно ставят целью обострение ситуации. Что за социальный эксперимент пытаются поставить над нашей республикой, зачем толкают нас в темную бездну?» — высказался Меликов.

Также Меликов удивился «попыткам связать теракт с прошлогодними событиями в аэропорту» Махачкалы, которые произошли 29 октября 2023 года. Он напомнил, что уголовные дела против участников того антисемитского погрома перенесены в Краснодарский край, «чтобы исключить субъективный фактор».

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2021 года в дагестанской школе девочкам запретили приходить в школу без косынок. Позже замдиректора Маджалисской школы, не пускавшего на занятия учениц без платков, уволили.

Махачкала одежда политика Религия Терроризм

Новости

Участковая из Новочеркасска рассказала о зарплате в 40 тыс. рублей. Видео стало вирусным, и ее вынудили уволиться
Ледяная вода, комары и укус попугая: на что жалуются туристы Анапы и Геленджика
«Социальный эксперимент над республикой». Глава Дагестана заявил о травле после терактов в Махачкале и Дербенте
Вечеринки и аттракционы под луной. В «Сочи Парке» состоится ночной «Фестиваль стихий»
Краснодарский край занял 21 место по доходам населения — эксперты
Аэропорт Минеральных Вод запустит прямые рейсы на Шри-Ланку в конце 2024 года

Лента новостей

Реклама на сайте