«Социальный эксперимент над республикой». Глава Дагестана заявил о травле после терактов в Махачкале и Дербенте
Сергей Меликов раскритиковал травлю, которой республика Дагестан подверглась после нападения боевиков
Предыстория. 23 июня власти республики сообщили, что боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Погиб 21 человек, в том числе — 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Больше 20 человек пострадали. Шестерых нападавших убили.
В тот же день бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова задержали из-за возможного участия его родственников в нападениях. По данным СМИ, среди погибших боевиков были два сына и племянник Омарова.
30 июня глава Дагестана Сергей Меликов написал в телеграм-канале о травле, которой республика подверглась после атак боевиков, произошедших в Махачкале и Дербенте 23 июня.
«Прошла ровно неделя с момента чудовищных терактов в Махачкале и Дербенте, событий, которые <...> дали почву для размышлений, показали, сколько у нас друзей, а сколько недругов».
Меликова не удивила «реакция дагестанского общества, как и во время событий 1999 года, наши люди мгновенно встали на защиту своих земляков».
2012:
«Менее оптимистично я смотрю на реакцию сторонних наблюдателей. Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему, уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии».
Напомним, 29 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин согласился с предложением запретить ношение никабов в России и заявил, что запретом должны заняться законодатели.
25 июня сам Меликов заявил, что никаб не свойственен кавказским народам, может скрывать мужчин, а женщины могут использовать его, чтобы проносить запрещенные предметы. Но Меликов подчеркнул, что не считает ношение этой одежды признаком радикального исламизма.
«Иначе как травлей это не назовешь. Как будто весь Дагестан и лично гражданская власть в моем лице назначены ответственными за бандитов, от которых мы и так пострадали и с которыми каждый из нас готов биться до последнего патрона.
Разумеется, это не может вести к умиротворению — как будто некоторые высокие спикеры намеренно ставят целью обострение ситуации. Что за социальный эксперимент пытаются поставить над нашей республикой, зачем толкают нас в темную бездну?» — высказался Меликов.
Также Меликов удивился «попыткам связать теракт с прошлогодними событиями в аэропорту» Махачкалы, которые произошли 29 октября 2023 года. Он напомнил, что уголовные дела против участников того антисемитского погрома перенесены в Краснодарский край, «чтобы исключить субъективный фактор».
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2021 года в дагестанской школе девочкам запретили приходить в школу без косынок. Позже замдиректора Маджалисской школы, не пускавшего на занятия учениц без платков, уволили.