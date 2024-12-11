В горах Сочи открыли мурал с изображением кавказской серны

11 декабря на Курорте Красная Поляна открыли новый арт-объект — мурал с изображением серны

С 2016 года Русское географическое общество реализует проект «Географфити» и размещает тематические рисунки в различных городах страны. Так, «географфити», посвященное природе Западного Кавказа, появилось на фасаде здания пожарного депо сочинского Курорта Красная Поляна (на отметке Поляна 960).

Автор проекта — художник-муралист Роман Филиппов. В центре композиции — фигура живого символа Курорта Красная Поляна — кавказской серны. На мурале также хорошо заметны силуэты зверей, птиц и растений Западного Кавказа: переднеазиатского леопарда, бородача-ягнятника и рододендрона кавказского.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

«Создание нового арт-объекта на таком популярном курорте — очень ответственная задача, так как его увидят миллионы людей со всей России. Для меня было важно передать красоту природы Западного Кавказа, чтобы еще раз напомнить о важности ее сохранения. Хочу поблагодарить главу департамента архитектурного надзора и дизайна Группы «Мантера» Эльвиру Мухамедову, которая помогла гармонично интегрировать эскиз в общий визуальный облик курорта», — рассказал Роман Филиппов.

Курорт Красная Поляна совместно с РГО регулярно проводит различные просветительские акции и в этом году впервые стал площадкой для Всероссийского географического диктанта. Акция прошла на высоте 2200 метров над уровнем моря. Ведущим стал титулованный российский исследователь, почётный полярник, путешественник, кандидат медицинских наук, Герой России Михаил Малахов. Ежегодно на открытой площадке парка «Времена года» на Поляне 540 проходят различные фотовыставки, которые в год посещают более 500 тысяч человек.

«Многолетнее сотрудничество Курорта Красная Поляна и Русского географического общества позволило реализовать множество значимых проектов. И новый проект — это очередная возможность привлечь внимание людей к теме устойчивого развития, сохранения биоразнообразия и рационального сосуществования человека и природы. Я уверен, что новый арт-объект станет популярной достопримечательностью нашего города и будет радовать всех, кто любит природу», — отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна Лев Шагаров.