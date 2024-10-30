В Краснодаре появилось 10 муралов на стенах высоток. Что там нарисовано и где их найти

В Краснодаре в сентябре прошел масштабный мурал-фестиваль. В Московском микрорайоне 10 художников со всей России создали изображения на фасадах многоэтажек. Журналистка Иолина Грибкова поговорила с организаторами и авторами работ. Эскизы муралов подготовили с опорой на культурный код Краснодара и Кубани. В сюжеты произведений вплетены предметы быта, элементы традиционной одежды, знаковые места города. Художники творили утром, днем и вечером, как только позволяла погода. «Нам хотелось провести событие, после которого в городе останется значительный след. Им и стали иллюстрации на фасадах. Тему фестиваля мы выбрали не случайно. Решили показать то, в чем нам нет равных, — историю, культуру, местный колорит. Мы не хотели, чтобы художники соревновались друг с другом, а мы выбирали лучшего», — рассказала одна из организаторов Таня Тако.

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На фестиваль пришло около 50 заявок от художников со всей страны. Каждую рассматривали по нескольким критериям: соответствие эскиза заявленной теме, опыт и портфолио мастера. По словам Тани, не все краснодарцы были рады тому, что на фасаде их домов появится огромный мурал. Тогда приходилось договариваться с жителями соседних высоток.

Одним из организаторов фестиваля и автором мурала стал краснодарский художник Георгий Куринов. По его словам, эта идея зрела уже несколько лет. «У меня впечатления позитивные. Наконец-то всё случилось в таком масштабе. Теперь у нас много разнообразных картин достаточно высокого уровня. Тем более в одном районе. Можно проводить целые автобусные или пешие экскурсии», — рассказал порталу Юга.ру Куринов. Его мурал с изображением космонавта Геннадия Падалки появился первым на доме по адресу Котлярова, 24. Художник разработал эскиз еще четыре года назад.

Мурал Георгия Куринова © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

«Метафора в картине такая, что каждый человек — отчасти космонавт. Я в детстве очень хотел для себя такую профессию, грезил этой мечтой. Потом узнал о нашем земляке и решил посвятить работу именно ему. Надеюсь, когда-нибудь я смогу пожать ему руку рядом с фасадом и сделать памятное фото», — добавил Куринов. Мурал Александра Абросимова из Ярославля украсил дом на улице Байбакова, 2. «Принять участие решил сразу, как увидел опен-колл на фестиваль. Сделал несколько эскизов и с нетерпением ждал результатов отбора. После прохождения в финал дорабатывал эскиз и собирал вещи в поездку», — рассказал художник.

Мурал Александра Абросимова © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Ярославле в сентябре уже прохладно. Событие стало для Александра возможностью продлить лето. «Сам фестиваль прошел классно, невероятный новый опыт по работе над таким масштабом. Также был рад познакомиться с другими участниками и организаторами, мы все сдружились, и фестиваль прошел в теплой атмосфере. Так как я пишу каллиграфию, в основу моей работы вошла каллиграфическая композиция», — добавил Абросимов.

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В полукруги художник вписал текст:

Встречаемся в Краснодаре, чтобы

Посетить святые места в этом крае,

Влюбиться в его древние достопримечательности,

И совершить путешествие по истории края.

Открыть для себя культурную карту города.

Встречаемся в Краснодаре, чтобы

Пройтись по старейшим рынкам города. Мурал Артема Андрианова украшает фасад дома по улице Артюшкова, 19. Художник всю жизнь занимается уличным искусством, это его основной вид деятельности.

Мурал Артема Андрианова © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

«Фестиваль такого уровня в нашем городе проходил впервые, поэтому важно было показать хороший и качественный арт. Идея моего рисунка — отразить ценность семьи. Так как фасад будет радовать жильцов и гостей района, а также прилегающие районы, решил показать фундаментальные вещи с большим возрастным охватом. Семья — это то, что будет понятно и ребенку, и людям старшего поколения», — рассказал Андрианов. За олицетворение семьи Артем взял птиц. Для придания эмоциональной привязки — цветы. Мурал Дмитрия Ламонова из Москвы красуется на фасаде дома по адресу улица Артюшкова, 19. Художник решил поучаствовать в фестивале, потому что его привлек масштабный холст, и было, что предложить городу.

Мурал Дмитрия Ламонова © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

«Я работаю со шрифтами и тут надо было это как-то связать с Краснодаром. Наткнулся на песню «Краснодарский вальс», строчки из которой и взял за основу. Шрифтовая композиция сделана в стиле современной вязи — один из моих фирменных стилей», — рассказал Ламонов. Дмитрию участие в фестивале понравилось. Из минусов — иногда дул сильный ветер, что мешало работе.

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Работа Александра Морсина из Щёлково расположена на доме по улице Байбакова, 2/1. Уличным творчеством Морсин занимается больше 20 лет. Сейчас он не только рисует, но и учит этому в местном молодежном центре. Работы Морсина есть в Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, Старом Осколе, в Крыму, на Камчатке, а теперь и в Краснодаре.

Мурал Александра Морсина © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Александр рассказал, что его мурал должен был отразить «неугасимую страсть к путешествиям и новым открытиям, которая живет в нас с самого детства». Идея эскиза возникла, когда художник плавал на каяке. Александр вспомнил, как в детстве курсировал с друзьями по реке на самодельных плотах и грёб палками. Новосибирская художница Айгуль Омуралиева создала мурал на фасаде дома по улице Артюшкова, 15. Девушка решила поучаствовать в фестивале по двум причинам: ни разу не была в Краснодаре и ни разу не делала самостоятельно такой объем работы.

Мурал Айгуль Омуралиевой © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

По словам Айгуль, она подготовила два концепта, оба на местную тематику. В итоге выиграл живописный пейзаж с казаком. «Тема моего мурала простая — ценить и помнить историю, смело смотреть вперед. Хотелось добавить ярких, сочных цветов в район, чтоб радовали глаз. Надеюсь, жителям понравилось. Впечатления от события хорошие, вайб этого феста сделали люди. А люди в Краснодаре очень дружелюбные и отзывчивые. Это так важно и ценно, особенно, когда чувствуешь усталость», — рассказала Айгуль. Мурал Романа Филиппова украшает фасад дома на улице Котлярова, 16. Он решил поучаствовать в фестивале, потому что организаторы пригласили много хороших художников.

Мурал Романа Филиппова © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

«Всем нужно было отразить в своих произведениях частичку Краснодара. И мой мурал напрямую отражает эту концепцию. Картина посвящена футбольному клубу «Краснодар». Также мне хотелось через этот образ подчеркнуть свое уважение к Сергею Галицкому. Так как он человек скромный и не любит публичность, его самого мне бы изобразить не позволили. Поэтому я сделал арт-объект, посвященный одному из его главных детищ», — рассказал Филиппов.

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Мурал Александры Шестаковой из Санкт-Петербурга расположен на доме на улице Котлярова, 8. С 2015 года девушка рисует классических граффити-персонажей на разных носителях — от цифровых произведений до городских стен. Увлечение переросло в ежедневный и любимый вид деятельности. В своей работе девушка изобразила символы плодородного края — цветы, колосья пшеницы и спелые плоды, фрагменты традиционной вышивки, элементы казачьих костюмов и танцев.

Мурал Александры Шестаковой © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мурал Евгения Богатого находится на фасаде дома по улице Котлярова, 20. Художник изобразил улыбающуюся девушку на фоне цветов.

Мурал Евгения Богатого © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мурал Анатолия Кутырева можно найти по улице Котлярова, 24. По стене словно развеваются в движении многочисленные края национальных юбок, узоры на которых отсылают к традиционным орнаментам, вышивке и украшениям праздничных нарядов.