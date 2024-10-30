В Краснодаре появилось 10 муралов на стенах высоток. Что там нарисовано и где их найти
В Краснодаре в сентябре прошел масштабный мурал-фестиваль. В Московском микрорайоне 10 художников со всей России создали изображения на фасадах многоэтажек. Журналистка Иолина Грибкова поговорила с организаторами и авторами работ.
Эскизы муралов подготовили с опорой на культурный код Краснодара и Кубани. В сюжеты произведений вплетены предметы быта, элементы традиционной одежды, знаковые места города. Художники творили утром, днем и вечером, как только позволяла погода.
«Нам хотелось провести событие, после которого в городе останется значительный след. Им и стали иллюстрации на фасадах. Тему фестиваля мы выбрали не случайно. Решили показать то, в чем нам нет равных, — историю, культуру, местный колорит. Мы не хотели, чтобы художники соревновались друг с другом, а мы выбирали лучшего», — рассказала одна из организаторов Таня Тако.
Читайте также:
На фестиваль пришло около 50 заявок от художников со всей страны. Каждую рассматривали по нескольким критериям: соответствие эскиза заявленной теме, опыт и портфолио мастера.
По словам Тани, не все краснодарцы были рады тому, что на фасаде их домов появится огромный мурал. Тогда приходилось договариваться с жителями соседних высоток.
Одним из организаторов фестиваля и автором мурала стал краснодарский художник Георгий Куринов. По его словам, эта идея зрела уже несколько лет.
«У меня впечатления позитивные. Наконец-то всё случилось в таком масштабе. Теперь у нас много разнообразных картин достаточно высокого уровня. Тем более в одном районе. Можно проводить целые автобусные или пешие экскурсии», — рассказал порталу Юга.ру Куринов.
Его мурал с изображением космонавта Геннадия Падалки появился первым на доме по адресу Котлярова, 24. Художник разработал эскиз еще четыре года назад.
«Метафора в картине такая, что каждый человек — отчасти космонавт. Я в детстве очень хотел для себя такую профессию, грезил этой мечтой. Потом узнал о нашем земляке и решил посвятить работу именно ему. Надеюсь, когда-нибудь я смогу пожать ему руку рядом с фасадом и сделать памятное фото», — добавил Куринов.
Мурал Александра Абросимова из Ярославля украсил дом на улице Байбакова, 2.
«Принять участие решил сразу, как увидел опен-колл на фестиваль. Сделал несколько эскизов и с нетерпением ждал результатов отбора. После прохождения в финал дорабатывал эскиз и собирал вещи в поездку», — рассказал художник.
В Ярославле в сентябре уже прохладно. Событие стало для Александра возможностью продлить лето.
«Сам фестиваль прошел классно, невероятный новый опыт по работе над таким масштабом. Также был рад познакомиться с другими участниками и организаторами, мы все сдружились, и фестиваль прошел в теплой атмосфере. Так как я пишу каллиграфию, в основу моей работы вошла каллиграфическая композиция», — добавил Абросимов.
Символика Японского сада в Краснодаре:
В полукруги художник вписал текст:
Встречаемся в Краснодаре, чтобы
Посетить святые места в этом крае,
Влюбиться в его древние достопримечательности,
И совершить путешествие по истории края.
Открыть для себя культурную карту города.
Встречаемся в Краснодаре, чтобы
Пройтись по старейшим рынкам города.
Мурал Артема Андрианова украшает фасад дома по улице Артюшкова, 19. Художник всю жизнь занимается уличным искусством, это его основной вид деятельности.
«Фестиваль такого уровня в нашем городе проходил впервые, поэтому важно было показать хороший и качественный арт. Идея моего рисунка — отразить ценность семьи. Так как фасад будет радовать жильцов и гостей района, а также прилегающие районы, решил показать фундаментальные вещи с большим возрастным охватом. Семья — это то, что будет понятно и ребенку, и людям старшего поколения», — рассказал Андрианов.
За олицетворение семьи Артем взял птиц. Для придания эмоциональной привязки — цветы.
Мурал Дмитрия Ламонова из Москвы красуется на фасаде дома по адресу улица Артюшкова, 19. Художник решил поучаствовать в фестивале, потому что его привлек масштабный холст, и было, что предложить городу.
«Я работаю со шрифтами и тут надо было это как-то связать с Краснодаром. Наткнулся на песню «Краснодарский вальс», строчки из которой и взял за основу. Шрифтовая композиция сделана в стиле современной вязи — один из моих фирменных стилей», — рассказал Ламонов.
Дмитрию участие в фестивале понравилось. Из минусов — иногда дул сильный ветер, что мешало работе.
Десять лет Дню адыгов в Кабардино-Балкарии:
Работа Александра Морсина из Щёлково расположена на доме по улице Байбакова, 2/1. Уличным творчеством Морсин занимается больше 20 лет.
Сейчас он не только рисует, но и учит этому в местном молодежном центре. Работы Морсина есть в Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, Старом Осколе, в Крыму, на Камчатке, а теперь и в Краснодаре.
Александр рассказал, что его мурал должен был отразить «неугасимую страсть к путешествиям и новым открытиям, которая живет в нас с самого детства».
Идея эскиза возникла, когда художник плавал на каяке. Александр вспомнил, как в детстве курсировал с друзьями по реке на самодельных плотах и грёб палками.
Новосибирская художница Айгуль Омуралиева создала мурал на фасаде дома по улице Артюшкова, 15. Девушка решила поучаствовать в фестивале по двум причинам: ни разу не была в Краснодаре и ни разу не делала самостоятельно такой объем работы.
По словам Айгуль, она подготовила два концепта, оба на местную тематику. В итоге выиграл живописный пейзаж с казаком.
«Тема моего мурала простая — ценить и помнить историю, смело смотреть вперед. Хотелось добавить ярких, сочных цветов в район, чтоб радовали глаз. Надеюсь, жителям понравилось. Впечатления от события хорошие, вайб этого феста сделали люди. А люди в Краснодаре очень дружелюбные и отзывчивые. Это так важно и ценно, особенно, когда чувствуешь усталость», — рассказала Айгуль.
Мурал Романа Филиппова украшает фасад дома на улице Котлярова, 16. Он решил поучаствовать в фестивале, потому что организаторы пригласили много хороших художников.
«Всем нужно было отразить в своих произведениях частичку Краснодара. И мой мурал напрямую отражает эту концепцию. Картина посвящена футбольному клубу «Краснодар». Также мне хотелось через этот образ подчеркнуть свое уважение к Сергею Галицкому. Так как он человек скромный и не любит публичность, его самого мне бы изобразить не позволили. Поэтому я сделал арт-объект, посвященный одному из его главных детищ», — рассказал Филиппов.
С миндалем, маком и даже с сосисками:
Мурал Александры Шестаковой из Санкт-Петербурга расположен на доме на улице Котлярова, 8. С 2015 года девушка рисует классических граффити-персонажей на разных носителях — от цифровых произведений до городских стен. Увлечение переросло в ежедневный и любимый вид деятельности.
В своей работе девушка изобразила символы плодородного края — цветы, колосья пшеницы и спелые плоды, фрагменты традиционной вышивки, элементы казачьих костюмов и танцев.
Мурал Евгения Богатого находится на фасаде дома по улице Котлярова, 20. Художник изобразил улыбающуюся девушку на фоне цветов.
Мурал Анатолия Кутырева можно найти по улице Котлярова, 24. По стене словно развеваются в движении многочисленные края национальных юбок, узоры на которых отсылают к традиционным орнаментам, вышивке и украшениям праздничных нарядов.