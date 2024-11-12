Жители Абхазии протестуют против нового закона. В Сухуме перекрыты мосты и выезд на трассу, ведущую до границы с Россией

В Абхазии второй день продолжаются массовые беспорядки. В чем причина и как туристам выехать из республики

11 ноября в Абхазии начались массовые протесты. Десятки человек собрались возле здания Службы госбезопасности, происходили стычки с полицией. Представители оппозиции перекрыли три моста, ведущих в Сухум и единственную трассу, по которой можно добраться до границы с Россией. Люди требуют освободить задержанных оппозиционеров, которые в парламенте выступили против соглашений о российских инвестпроектах.

Предыстория. Жители Абхазии протестуют против закона о строительстве многофункциональных комплексов. Закон влияет на реализацию соглашения об инвестициях российских компаний в Абхазии, которое заключили в конце октября.



Абхазская оппозиция считает, что российские бизнесмены начнут застраивать республику апартаментами, прикрываясь многофункциональными комплексами. Это приведет к «экспансии олигархата», пострадают местный бизнес и экономика. Генпрокуратура Абхазии утверждает, что группа лиц напала на депутата после внеочередной сессии парламента. Четырех атаковавших задержали. Однако представители оппозиции сообщают, что активистов задержали по политическим мотивам.

«РИА Новости» сообщило, что через перекрытый Гумистинский мост можно перейти только пешком. На другой стороне моста организован транспорт до торгового центра в Сочи. Также ходит автобус до границы. Пункт пропуска Адлер работает штатно, скопления машин и людей нет, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи изданию «Ъ-Кубань».