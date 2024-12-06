На Московской в Краснодаре устраняют провалы, но появляются новые. Как выглядит улица 6 декабря?

В Краснодаре на улице Московской десятый день устраняют провалы под трамвайными путями. Недалеко появились новые ямы

Предыстория. 27 ноября на улице Московской провалился грунт под трамвайными рельсами. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма. 5 декабря третий провал образовался в тротуаре возле ЖК «Ривьера». 5 декабря «МЦУ Краснодар» сообщил, что управляющая компания ООО «Электра» нашла подрядчика для устранения нового провала на Московской, 57/1. Сегодня, 6 декабря, рабочие укладывают новую тротуарную плитку, сама яма пока просто разрыта, а территория огорожена аварийными лентами.

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Рядом с этим местом по улице Московской, 59/1 огородили еще один участок, там тоже обрушилась часть плитки и образовалась дыра.

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

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На месте провалов под трамвайными рельсами также продолжаются работы. 5 декабря администрация Краснодара сообщила, что коллектор сильно засорен, рабочие вытащили из него 1,5 кубометра влажных салфеток и даже автомобильную шину. На месте работают 11 единиц техники и 18 человек. «Специалисты укрепили стенки котлована для безопасного проведения работ, демонтировали аварийный канализационный колодец и установили новый», — говорится на сайте мэрии. Точных сроков завершения ремонта пока нет. Сайт «Блокнот Краснодар», ссылаясь на «Росводоканал Краснодар», сообщил, что работы могут завершить к 10 декабря.

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Напомним, из-за провалов трамваи по улице Московской не ходят уже десять дней. Жители просили пустить маршрут хотя бы от Петра Метальникова до Солнечной, однако в КТТУ сообщили, что это технически невозможно. «Строение трамвайного кольца на улице Солнечной не позволяет производить разворот вагонов при движении трамваев со стороны улицы Метальникова».