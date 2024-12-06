В Краснодаре на улице Северной отключили отопление из-за взрыва газа

Жители улицы Северной в Краснодаре остались без теплоэнергии. На сколько — неизвестно

Предыстория: 5 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Садовой взорвался тротуар. Там вылетели крышки люков и разлетелась плитка. Власти заявили, что взрыв произошел из-за скопившегося под землей газа. Посторонние устройства службы не обнаружили.

5 декабря телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в связи с происшествием в Краснодаре отключили несколько котельных.



Без отопления остались адреса:

Березанская, 41;

Северная, 357, 363, 365, 367, 373, 419, 425, 432, 433, 443, 447, 476, 479, 490.

Специалисты устраняют последствия происшествия.

В единой диспетчерской службе пока не могут сказать, когда жителям восстановят тепло:



«Это связано со сложностью работ на коммуникациях, которые затрудняются нахождением на газопроводе высоковольтных кабелей».