В Краснодаре на улице Северной отключили отопление из-за взрыва газа
Жители улицы Северной в Краснодаре остались без теплоэнергии. На сколько — неизвестно
Предыстория: 5 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Садовой взорвался тротуар. Там вылетели крышки люков и разлетелась плитка.
Власти заявили, что взрыв произошел из-за скопившегося под землей газа. Посторонние устройства службы не обнаружили.
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5 декабря телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в связи с происшествием в Краснодаре отключили несколько котельных.
Без отопления остались адреса:
- Березанская, 41;
- Северная, 357, 363, 365, 367, 373, 419, 425, 432, 433, 443, 447, 476, 479, 490.
Специалисты устраняют последствия происшествия.
В единой диспетчерской службе пока не могут сказать, когда жителям восстановят тепло:
«Это связано со сложностью работ на коммуникациях, которые затрудняются нахождением на газопроводе высоковольтных кабелей».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской хотят заменить коллектор, где постоянно проваливается грунт.