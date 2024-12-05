В центре Краснодара ремонтируют взорвавшийся тротуар. Что произошло?

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

На перекрестке Северной и Садовой произошел взрыв в колодцах канализации

В ночь на 5 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Садовой раздался взрыв из-под земли. На тротуаре вылетели крышки люков и разлетелась плитка. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.

«Краснодар планово уходит под землю»:

Администрация Краснодара сообщила, что никто не пострадал. Коммунальных аварий из-за инцидента также не произошло. 

Замглавы Краснодара Максим Онищенко добавил, что постронние устройста службы не обнаружили. Скорее всего, взрыв произошел из-за скопившегося под землей газа. Однако точные причины установят в лаборатории.

Территорию оцепили. Днем 5 декабря рабочие укладывают новую плитку на тротуаре.

Как писали Юга.ру, стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре.

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