Краснодарский экоцентр объявил сбор пластиковых игрушек

Краснодарцы в течение декабря смогут сдать пластиковые предметы и игрушки

В центре принимают детские игрушки, куклы (как мелкие киндер-сюрпризы, так и объемные), зубные щетки, полноценные наборы «Лего» и отдельные детали, сланцы или шлепанцы, старую электронику (пульты, телефоны, мышки компьютерные и прочее), тазики, пластиковую посуду, кухонную утварь, очки без стекол, расчески, искусственные цветы.

Сбор продлится до 29 декабря. Предметы можно сдать ежедневно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Для пластика и игрушек будет стоять отдельный контейнер.

Летом Экоцентр уже собирал пластиковые отходы. Осенью художница Елена Славных сделала из них скульптуру.

Напомним, краснодарский Экоцентр — первое в крае место, где принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.