Скульптуру из пластикового мусора установили в краснодарском экоцентре «Чистая среда»

29 ноября организация «Чистая среда» сообщила Юга.ру, что в экоцентре появилась новая скульптура из пластика и материалов, которые не подлежат переработке.

Краснодарская художница Елена Славных использовала для ее создания детские игрушки, бытовые предметы и сломанный манекен. Материалы собирали в экоцентре. Арт-объект весит около 15-20 килограммов. Главная идея этой работы — вдохновить людей на осознанное потребление и сортировку отходов.



«Я работаю с мусором, который не принимается в переработку. Игрушки покупаются и выкидываются в огромном количестве. И удивительно, что из «хлама», как называют это люди, появляется новый объект со своими смыслами и прочтением. Человек из мусора призывает задуматься о своем месте в мире и ответственности за эту среду. За чистую среду», — поделилась Елена.