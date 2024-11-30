Скульптуру из пластикового мусора установили в краснодарском экоцентре «Чистая среда»
Арт-объект из отходов весит около 15-20 килограммов. Увидеть его можно в экоцентре Краснодара
29 ноября организация «Чистая среда» сообщила Юга.ру, что в экоцентре появилась новая скульптура из пластика и материалов, которые не подлежат переработке.
Краснодарская художница Елена Славных использовала для ее создания детские игрушки, бытовые предметы и сломанный манекен. Материалы собирали в экоцентре. Арт-объект весит около 15-20 килограммов. Главная идея этой работы — вдохновить людей на осознанное потребление и сортировку отходов.
«Я работаю с мусором, который не принимается в переработку. Игрушки покупаются и выкидываются в огромном количестве. И удивительно, что из «хлама», как называют это люди, появляется новый объект со своими смыслами и прочтением. Человек из мусора призывает задуматься о своем месте в мире и ответственности за эту среду. За чистую среду», — поделилась Елена.
Также художница предложила подписчикам выбрать название своему произведению. Люди прислали несколько необычных вариантов, некоторые были с пояснениями.
- «Обратная мимикрия». Обычно живые существа прикидываются неживыми, а тут наоборот».
- «В ожидании Дали». Есть фильм с таким названием, где герой рассадил за столики в своем кафе манекены, чтобы пришедшему человеку было с кем провести ужин».
- «Поля Пропиленовна. Устойчива к чужим абьюзерским воздействиям, но не переносит физического насилия. Однако, сгорая от любви, сама становится токсиком. Способна многократно перерабатывать свою сущность, оставаясь полезной всем вокруг, но не теряя самую суть себя».
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место по объему производимого мусора. Больше только Московская область.