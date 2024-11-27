Борис Годунов, Джейми Уайет, Рудольф Нуреев. В Краснодаре пройдут «Волшебные вечера»
В Краснодаре в декабре продолжат показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
На широком экране в декабре покажут прямую трансляцию из Большого театра, балет, мюзикл, оперу, концерт и документальное кино. Узнать подробности можно на сайте.
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Расписание кинопоказов:
- 1 декабря — опера «Турандот» (18+), Венская государственная опера (Австрия), режиссёр-постановщик Клаус Гут;
- 4 декабря — опера «Борис Годунов» (12+), прямая трансляция из Большого театра, к 185-летию со дня рождения композитора Модеста Мусоргского;
- 8 декабря — мюзикл «Мамма мимо! или Мюзикл пошёл не так» (12+), театральная компания «Бродвей Москва»;
- 11 декабря — концерт «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7» (12+), Древний дельфийский амфитеатр (Греция), выступят оркестр musicAeterna и танцевальная труппа Саши Вальц;
- 15 декабря — балет «Щелкунчик» (6+), Венская государственная опера (Австрия), хореограф Рудольф Нуреев;
- 18 декабря — документальный фильм «Глазами Джейми Уайета» (16+) о жизни и творчестве художника.
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