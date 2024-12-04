В Краснодаре в кино покажут фильм «Хаяо Миядзаки и птица»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мальчик и птица» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноман»
    Кадр из трейлера к фильму «Мальчик и птица» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноман»

На экраны российских кинотеатров 5 декабря выйдет документальный фильм «Хаяо Миядзаки и птица» (16+)

5 декабря на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Хаяо Миядзаки и птица» японского режиссера Каку Аракава.

Документальная лента посвящена аниме «Мальчик и птица» — последней работе культового Миядзаки. Семь лет вместе с продюсером и другом Тосио Судзуки он работал над самым кассовым фильмом в своей карьере. На протяжении этого времени за ним непрерывно следовала камера Аракава.

Кевин Маккаллистер и все, все, все:

Аниме «Мальчик и птица» создано по мотивам романа «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро 1937 года. Во время Второй мировой войны мать 12-летнего Махито погибает в результате атаки на Токио. Отец мальчика женится на Нацуко, сестре своей погибшей жены, и вместе они переезжают за город. В какой-то момент подросток отправляется в путешествие в потусторонний мир.

За эту ленту Хаяо Миядзаки получил второй «Оскар» в карьере.

Посмотреть «Хаяо Миядзаки и птица» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, 5 декабря на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Возвращение Одиссея» итальянского режиссера Уберто Пазолини. 

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