«Оскар-2024»: стали известны победители главной кинопремии
11 марта в театре «Долби» в Голливуде состоялась церемония награждения премией «Оскар» (18+)
Главным триумфатором премии стала историческая драма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Лента получила сразу семь статуэток — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая оригинальная музыка», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж».
Также премии получили исполнители главной роли Киллиан Мёрфи и роли второго плана Роберт Дауни-младший. Это первые «Оскары» в карьере как самого Нолана, так и обоих актёров.
На втором месте по количеству премий — стимпанк-трагикомедия Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Лента взяла четыре статуэтки. Главная из них — «Оскар» за лучшую женскую роль для Эммы Стоун.
Французскую «Анатомию падения» наградили за оригинальный сценарий, «Американское чтиво» — за адаптированный.
Японский режиссер Хаяо Миядзаки получил второй «Оскар» в карьере за анимационный фильм «Мальчик и птица». Сам он не приехал на вручение.
Билли Айлиш выиграла второй «Оскар» за песню к фильму «Барби». Ранее 22-летнюю певицу награждали статуэткой за композицию No Time to Die для боевика о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Лучшим полнометражным документальным фильмом признали ленту «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, Мишель Мизнер и Рэйни Аронсон-Рата.
«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе не получили ни одной награды из десяти номинаций. Похожая ситуация у «Барби» — при восьми номинациях всего одна победа.
Как писали Юга.р, осенью 2024 года в Геленджике состоится кинофестиваль «Маяк». Он пройдет на курорте с 5 по 10 октября.