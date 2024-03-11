«Оскар-2024»: стали известны победители главной кинопремии

Также премии получили исполнители главной роли Киллиан Мёрфи и роли второго плана Роберт Дауни-младший. Это первые «Оскары» в карьере как самого Нолана, так и обоих актёров.

На втором месте по количеству премий — стимпанк-трагикомедия Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Лента взяла четыре статуэтки. Главная из них — «Оскар» за лучшую женскую роль для Эммы Стоун.

Французскую «Анатомию падения» наградили за оригинальный сценарий, «Американское чтиво» — за адаптированный.

Японский режиссер Хаяо Миядзаки получил второй «Оскар» в карьере за анимационный фильм «Мальчик и птица». Сам он не приехал на вручение.

Билли Айлиш выиграла второй «Оскар» за песню к фильму «Барби». Ранее 22-летнюю певицу награждали статуэткой за композицию No Time to Die для боевика о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Лучшим полнометражным документальным фильмом признали ленту «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, Мишель Мизнер и Рэйни Аронсон-Рата.

«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе не получили ни одной награды из десяти номинаций. Похожая ситуация у «Барби» — при восьми номинациях всего одна победа.