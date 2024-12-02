В кинотеатрах Краснодара покажут «Возвращение Одиссея»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Возвращение Одиссея» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Возвращение Одиссея» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman

На экраны российских кинотеатров 5 декабря выйдет приключенческая драма «Возвращение Одиссея» (16+)

5 декабря на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Возвращение Одиссея» итальянского режиссера Уберто Пазолини. Это вольная экранизация «Одиссеи» Гомера с Рэйфом Файнсом и Жюльетт Бинош в главных ролях.

Царь Итаки возвращается на родной остров после 20-летнего отсутствия. Но на этом его испытания не заканчиваются. Ему предстоит бороться за трон и спасать близких людей.

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В новой экранизации не будет богов или чудовищ. Зрителей ждет психологическая драма с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию.

Посмотреть «Возвращение Одиссея» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр занял третье место в топе самых популярных в городах-миллионниках.

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В кинотеатрах Краснодара покажут «Возвращение Одиссея»
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