В кинотеатрах Краснодара покажут «Возвращение Одиссея»

Царь Итаки возвращается на родной остров после 20-летнего отсутствия. Но на этом его испытания не заканчиваются. Ему предстоит бороться за трон и спасать близких людей.

5 декабря на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Возвращение Одиссея» итальянского режиссера Уберто Пазолини. Это вольная экранизация «Одиссеи» Гомера с Рэйфом Файнсом и Жюльетт Бинош в главных ролях.

В новой экранизации не будет богов или чудовищ. Зрителей ждет психологическая драма с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию.

Посмотреть «Возвращение Одиссея» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».