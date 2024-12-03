Кевин Маккаллистер и все, все, все. В Краснодаре состоится лекция о новогоднем зарубежном кино

Кинокритик Кира Кац анонсировала на 9 декабря лекцию «Один дома» и все, все, все: цвет, музыка и новогоднее настроение».

Атрибутами праздничного настроения для многих людей давно стали сражения Кевина Маккаллистера с мокрыми (или липкими) бандитами, любовный треугольник Бриджит Джонс, Гринч и украденное Рождество, танец Хью Гранта в «Реальной любви» и даже боевик «Крепкий орешек».