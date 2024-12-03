Кевин Маккаллистер и все, все, все. В Краснодаре состоится лекция о новогоднем зарубежном кино
В Краснодаре 9 декабря обсудят зарубежный кинематограф (16+)
Кинокритик Кира Кац анонсировала на 9 декабря лекцию «Один дома» и все, все, все: цвет, музыка и новогоднее настроение».
Атрибутами праздничного настроения для многих людей давно стали сражения Кевина Маккаллистера с мокрыми (или липкими) бандитами, любовный треугольник Бриджит Джонс, Гринч и украденное Рождество, танец Хью Гранта в «Реальной любви» и даже боевик «Крепкий орешек».
Борис Годунов, Джейми Уайет, Рудольф Нуреев:
На встрече участники разберут секреты создания праздничного настроения на экране и обсудят, почему люди снова и снова возвращаются к просмотру одних и тех же фильмов. Также Кира Кац расскажет, как цветовая палитра в кинематографе влияет на восприятие видеоряда и почему современные рождественские картины редко цепляют.
Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 800 рублей.
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