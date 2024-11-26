Краснодарцев приглашают на лекции о театральном закулисье и встречи с актерами
На первой встрече актер Краснодарской драмы Евгений Женихов расскажет о работе в театре и прочитает монологи (16+)
Культурное пространство «Спутник» запустило серию лекций, посвященных театру. Встречи проводит театральный режиссер, художественный руководитель, преподаватель Елена Журавлева.
Участники узнают, как устроен театр и что он дает зрителю️, волнуются ли артисты️ и как учат свои роли, как формируется репертуар театра️ и сколько времени требуется на подготовку декораций и костюмов.
«На лекциях приоткроется завеса тайн закулисного мира и вы узнаете все, что делает театр таким притягательным и загадочным», — отметили организаторы.
«Один театр» запустил шоу видео-интервью:
Гостем первой встречи станет актер Краснодарского театра драмы имени Горького, заслуженный артист Кубани Евгений Женихов. Он расскажет об актерской профессии, прочитает любимые поэтические произведения и монологи, а также ответит на вопросы зала.
Лекция пройдет 8 декабря в 18:00 в культурном пространстве «Спутник» на улице Ишунина, 2. Билет стоит 1000 рублей.
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