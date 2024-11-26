Краснодарцев приглашают на лекции о театральном закулисье и встречи с актерами

На первой встрече актер Краснодарской драмы Евгений Женихов расскажет о работе в театре и прочитает монологи (16+)

Культурное пространство «Спутник» запустило серию лекций, посвященных театру. Встречи проводит театральный режиссер, художественный руководитель, преподаватель Елена Журавлева.

Участники узнают, как устроен театр и что он дает зрителю️, волнуются ли артисты️ и как учат свои роли, как формируется репертуар театра️ и сколько времени требуется на подготовку декораций и костюмов.

«На лекциях приоткроется завеса тайн закулисного мира и вы узнаете все, что делает театр таким притягательным и загадочным», — отметили организаторы.