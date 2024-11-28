В Краснодаре на улице Ставропольской ограничили движение до конца недели
До начала декабря в Краснодаре на улице Ставропольской проведут аварийные работы
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что на улице Ставропольской ограничили движение транспорта. До 1 декабря вблизи дома № 127 будут проводить аварийные работы на ливневом коллекторе.
Шесть полос и велодорожки:
Речь об участке дороги на пересечении с улицей 2-я Пятилетка в сторону центра города.
В муниципальном управлении предупредили, что в этот период автомобили смогут проехать только по одной полосе. Для движения закрыли средний и левый ряды.
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