В Краснодаре на улице Ставропольской ограничили движение до конца недели

До начала декабря в Краснодаре на улице Ставропольской проведут аварийные работы

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что на улице Ставропольской ограничили движение транспорта. До 1 декабря вблизи дома № 127 будут проводить аварийные работы на ливневом коллекторе.

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Речь об участке дороги на пересечении с улицей 2-я Пятилетка в сторону центра города.



В муниципальном управлении предупредили, что в этот период автомобили смогут проехать только по одной полосе. Для движения закрыли средний и левый ряды.

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