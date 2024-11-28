В Краснодаре на улице Ставропольской ограничили движение до конца недели

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «МЦУ Краснодар» https://t.me/mcu_krd/6317
    © Скриншот из телеграм-канала «МЦУ Краснодар» https://t.me/mcu_krd/6317

До начала декабря в Краснодаре на улице Ставропольской проведут аварийные работы

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что на улице Ставропольской ограничили движение транспорта. До 1 декабря вблизи дома № 127 будут проводить аварийные работы на ливневом коллекторе.

Шесть полос и велодорожки:

Речь об участке дороги на пересечении с улицей 2-я Пятилетка в сторону центра города.

В муниципальном управлении предупредили, что в этот период автомобили смогут проехать только по одной полосе. Для движения закрыли средний и левый ряды.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что в центре Краснодара запретят остановку и стоянку машин на двух улицах.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 15 декабря перекрыли улицу Карасунскую. На этот раз для пешеходов.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

Трамваи по улице Московской в Краснодаре не будут ходить неделю
Рестораны Краснодара, Сочи и Геленджика получили премии Russian Wine Awards
В Краснодаре на улице Ставропольской ограничили движение до конца недели
В Краснодаре под трамвайными рельсами на улице Московской образовалась яма. Как теперь ходит транспорт?
В Краснодаре в кино показывают эротическую мелодраму «Эммануэль»
Вышел первый тизер ремейка «Лило и Стич» с реальными актерами

Лента новостей

Как получить выгоду 20% за поездки в общественном транспорте Краснодарского края?
Сегодня, 10:01 Реклама
Как получить выгоду 20% за поездки в общественном транспорте Краснодарского края?
Пройдите тест и узнайте свой способ
«Нет ни одного поражения, которое навсегда»
26 ноября, 10:29 Реклама
«Нет ни одного поражения, которое навсегда»
Альфа-Конфа собрала более 1500 бизнесменов и стартаперов в Сириусе
В Краснодаре под трамвайными рельсами на улице Московской образовалась яма
Сегодня, 10:31
В Краснодаре под трамвайными рельсами на улице Московской образовалась яма
Как теперь ходит транспорт?

Реклама на сайте