Прокуратура Кубани проверит провал грунта на Московской в Краснодаре. Там изменили автодвижение и запустили автобус № 0
Собрали последние новости о ремонте на улице Московской и движении транспорта
28 ноября дептранс Краснодара сообщил, что на участке улицы Московской временно изменилась схема движения автомобилей.
Нечетный участок от улицы 40-летия Победы до здания 42/1А стал двусторонним, а четный участок от Зиповской до трамвайного переезда будет открытым.
Также запустили временный автобус № 0 от улицы Петра Метальникова до КубГТУ. На маршруте будет четыре автобуса большой вместимости. Ходить они будут каждые 15 минут.
Напомним, вечером 27 ноября на улице Московской под трамвайными рельсами обвалился грунт, образовалась яма глубиной 7 метров. Специалисты «Краснодар Водоканала» устраняют аварию. Движение пяти трамваев на улице Московской будет закрыто до 5 декабря.
Краевая прокуратура сообщила, что начнет проверку после инцидента.
«Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц за содержание, эксплуатацию и своевременности проведения планово-предупредительных работ участка канализационного коллектора», — говорится в сообщении.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Ставропольской ограничили движение до конца недели.