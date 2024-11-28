Прокуратура Кубани проверит провал грунта на Московской в Краснодаре. Там изменили автодвижение и запустили автобус № 0

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

Собрали последние новости о ремонте на улице Московской и движении транспорта

28 ноября дептранс Краснодара сообщил, что на участке улицы Московской временно изменилась схема движения автомобилей. 

Нечетный участок от улицы 40-летия Победы до здания 42/1А стал двусторонним, а четный участок от Зиповской до трамвайного переезда будет открытым.

Также запустили временный автобус № 0 от улицы Петра Метальникова до КубГТУ. На маршруте будет четыре автобуса большой вместимости. Ходить они будут каждые 15 минут.

  • © Скриншот из телеграм-канал «Дептранс Краснодара» https://t.me/deptrans_krd/833
    © Скриншот из телеграм-канал «Дептранс Краснодара» https://t.me/deptrans_krd/833

Напомним, вечером 27 ноября на улице Московской под трамвайными рельсами обвалился грунт, образовалась яма глубиной 7 метров. Специалисты «Краснодар Водоканала» устраняют аварию. Движение пяти трамваев на улице Московской будет закрыто до 5 декабря. 

Краевая прокуратура сообщила, что начнет проверку после инцидента.

«Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц за содержание, эксплуатацию и своевременности проведения планово-предупредительных работ участка канализационного коллектора», — говорится в сообщении.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Ставропольской ограничили движение до конца недели.

Дороги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Ремонт дорог Транспорт

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