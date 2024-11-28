Прокуратура Кубани проверит провал грунта на Московской в Краснодаре. Там изменили автодвижение и запустили автобус № 0

Собрали последние новости о ремонте на улице Московской и движении транспорта

28 ноября дептранс Краснодара сообщил, что на участке улицы Московской временно изменилась схема движения автомобилей.

Нечетный участок от улицы 40-летия Победы до здания 42/1А стал двусторонним, а четный участок от Зиповской до трамвайного переезда будет открытым.

Также запустили временный автобус № 0 от улицы Петра Метальникова до КубГТУ. На маршруте будет четыре автобуса большой вместимости. Ходить они будут каждые 15 минут.