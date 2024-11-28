Трамваи по улице Московской в Краснодаре не будут ходить неделю

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре движение пяти трамваев на улице Московской будет закрыто до 5 декабря из-за провала грунта

28 ноября представитель «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов сообщил, что аварию на улице Московской устранят не раньше 5 декабря. 

«Сейчас монтируем перекачивающую насосную станцию, которая будет запущена уже до обеда, мы приступим к разрытию котлована и устранению провала», — добавил Гераськов.

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Напомним, вечером 27 ноября на улице Московской провалился грунт под трамвайными путями. Маршрутки в этом районе запустили по временной схеме, однако трамваи не ходят по всей протяженности Московской — от Островского до Метальникова. 

Трамваи № 5, 15, 21 и 22 едут на улицу Декабристов, № 8 сократили — вагоны будут ходить от конечной «Хладокомбинат» до остановки «40-летия Победы».

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара запретят остановку и стоянку машин на двух улицах.

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Трамваи по улице Московской в Краснодаре не будут ходить неделю
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