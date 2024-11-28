Трамваи по улице Московской в Краснодаре не будут ходить неделю

В Краснодаре движение пяти трамваев на улице Московской будет закрыто до 5 декабря из-за провала грунта

«Сейчас монтируем перекачивающую насосную станцию, которая будет запущена уже до обеда, мы приступим к разрытию котлована и устранению провала», — добавил Гераськов.

28 ноября представитель «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов сообщил , что аварию на улице Московской устранят не раньше 5 декабря.

Напомним, вечером 27 ноября на улице Московской провалился грунт под трамвайными путями. Маршрутки в этом районе запустили по временной схеме, однако трамваи не ходят по всей протяженности Московской — от Островского до Метальникова.

Трамваи № 5, 15, 21 и 22 едут на улицу Декабристов, № 8 сократили — вагоны будут ходить от конечной «Хладокомбинат» до остановки «40-летия Победы».