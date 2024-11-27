В Краснодаре в кино покажут фильм «Гладиатор 2». Узнали, под каким кодовым названием его искать

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Гладиатор 2» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO
    Кадр из трейлера к фильму «Гладиатор 2» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

Сеть кинотеатров «Монитор» будет показывать новый фильм Ридли Скотта «Гладиатор 2» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 28 ноября выход на экраны фильма «Гладиатор 2». Ленту будут показывать в формате 2D под названием «Букет».

События второй части развернутся спустя 15 лет после первого фильма. Взрослый внук императора Марка Аврелия пленником возвращается в Рим. Вдохновившись подвигом генерала Максимуса, он становится гладиатором.

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В режиссёрское кресло сиквела вернулся Ридли Скотт. Исполнителя главной роли Рассела Кроу в новом фильме нет. Максимуса играет Педро Паскаль («Одни из нас»). Также в фильме задействованы Пол Мескал («Солнце моё»), Конни Нильсен («Гладиатор»), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Очень странные дела»).

Итоговый хронометраж фильма составил 2 часа 28 минут. Однако Ридли Скотт заявил, что есть ещё режиссёрская версия продолжительностью 3 часа 40 минут. Выйдет ли она в свет — неизвестно. Сейчас постановщик работает над сценарием третьей части франшизы.

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