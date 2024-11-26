Вышел первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» от Netflix

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Сто лет одиночества» © Скриншот видео с youtube-канала Netflix
    Кадр из трейлера к сериалу «Сто лет одиночества» © Скриншот видео с youtube-канала Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» по знаменитому роману Габриэля Гарсии Маркеса (18+)

25 ноября Netflix опубликовал дебютный трейлер сериала «Сто лет одиночества» по одноименному роману колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса.

«Добро пожаловать в Макондо, мифический город, который начинался с 20 домов на берегу реки, где магический реализм ожил, а семья Буэндиа начала свою историю. История о невзгодах невозможной любви, столкновениях с прошлым, которое следует, идет по пятам, и о наложенном проклятии», — говорится в описании трейлера.

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«Сто лет одиночества» — одно из наиболее популярных произведений в направлении магического реализма. Роман переведён на 35 языков мира.

Проект разделили на две части, в каждой из них будет восемь эпизодов. Сериал выйдет на стриминговом сервисе 11 декабря.

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Вышел первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» от Netflix
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