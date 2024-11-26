Вышел первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» по знаменитому роману Габриэля Гарсии Маркеса (18+)
25 ноября Netflix опубликовал дебютный трейлер сериала «Сто лет одиночества» по одноименному роману колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса.
«Добро пожаловать в Макондо, мифический город, который начинался с 20 домов на берегу реки, где магический реализм ожил, а семья Буэндиа начала свою историю. История о невзгодах невозможной любви, столкновениях с прошлым, которое следует, идет по пятам, и о наложенном проклятии», — говорится в описании трейлера.
«Сто лет одиночества» — одно из наиболее популярных произведений в направлении магического реализма. Роман переведён на 35 языков мира.
Проект разделили на две части, в каждой из них будет восемь эпизодов. Сериал выйдет на стриминговом сервисе 11 декабря.
Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 2 декабря лекцию «Наше «новогоднее» кино: заливная рыба, Иван Васильевич и цензура».