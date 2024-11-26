Вышел первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» по знаменитому роману Габриэля Гарсии Маркеса (18+)

«Добро пожаловать в Макондо, мифический город, который начинался с 20 домов на берегу реки, где магический реализм ожил, а семья Буэндиа начала свою историю. История о невзгодах невозможной любви, столкновениях с прошлым, которое следует, идет по пятам, и о наложенном проклятии», — говорится в описании трейлера.

«Сто лет одиночества» — одно из наиболее популярных произведений в направлении магического реализма. Роман переведён на 35 языков мира.

Проект разделили на две части, в каждой из них будет восемь эпизодов. Сериал выйдет на стриминговом сервисе 11 декабря.