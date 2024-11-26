В Краснодаре состоится лекция о новогоднем советском кино

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» © Скриншот видео с Rutube-канала «Лучшие фильмы / Лучшие сериалы»
    Кадр из трейлера к фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» © Скриншот видео с Rutube-канала «Лучшие фильмы / Лучшие сериалы»

В Краснодаре 2 декабря обсудят советский кинематограф (16+)

Кинокритик Кира Кац анонсировала на 2 декабря лекцию «Наше «новогоднее» кино: заливная рыба, Иван Васильевич и цензура».

На встрече участники разберутся, как «Служебный роман», «Кавказская пленница» и другие фильмы стали ассоциироваться с новогодними каникулами, а также какие пасхалки Рязанов, Гайдай и Данелия оставили в своих работах. Кроме того, собравшиеся поговорят о культурном коде, который подарили все эти ленты.

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«Для многих поколений нашей страны новогоднее настроение идет рука об руку с пересмотром советской классики — от «Иронии судьбы» до «Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Причем лишь некоторые фильмы из ежегодного тв-марафона хоть как-то связаны с самим Новым годом», — рассказала Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 800 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в конце ноября пройдут несколько кринж-пати. Собравшиеся смогут посмотреть фильмы «Сумерки», «Дневники принцессы», «Блондинка в законе» и «Дрянные девчонки».

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