В Краснодаре состоится лекция о новогоднем советском кино

На встрече участники разберутся, как «Служебный роман», «Кавказская пленница» и другие фильмы стали ассоциироваться с новогодними каникулами, а также какие пасхалки Рязанов, Гайдай и Данелия оставили в своих работах. Кроме того, собравшиеся поговорят о культурном коде, который подарили все эти ленты.

Кинокритик Кира Кац анонсировала на 2 декабря лекцию «Наше «новогоднее» кино: заливная рыба, Иван Васильевич и цензура».

«Для многих поколений нашей страны новогоднее настроение идет рука об руку с пересмотром советской классики — от «Иронии судьбы» до «Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Причем лишь некоторые фильмы из ежегодного тв-марафона хоть как-то связаны с самим Новым годом», — рассказала Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 800 рублей.