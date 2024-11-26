В России стартовала онлайн-олимпиада по киберграмотности для школьников

С 26 ноября по 23 декабря на образовательной платформе Учи.ру школьники 1–11 классов могут проверить свой уровень киберграмотности на олимпиаде «Безопасный интернет»

Олимпиада «Безопасный интернет» проходит на платформе Учи.ру в третий раз. Ее участники в игровом формате знакомятся с вариантами наиболее безопасного и этичного поведения в сети. Олимпиада бесплатна для школьников с 1 по 11 класс. На решение заданий есть 60 минут.



Олимпиаду организовала АНО «Национальные приоритеты» при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» и Минцифры России и в партнерстве с Авито.



Подробности об олимпиаде доступны на сайте национальныепроекты.рф и в облачном хранилище проекта.

Среди тем цифровой олимпиады этого года — навыки безопасных покупок в интернете, работа с искусственным интеллектом, создание надежного пароля и грамотное пользование гаджетами.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте safenet.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Задания олимпиады адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома при участии родителей. Как отмечают организаторы, все участники соревнования получают сертификаты, грамоты или дипломы (в зависимости от результатов), а учителя — благодарственные письма.

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«В этом году мероприятие охватит широкий спектр актуальных вопросов цифровой грамотности, включая использование искусственного интеллекта, распознавание спама и безопасное взаимодействие с цифровыми платформами. Впервые в олимпиаде смогут поучаствовать не только учащиеся младших и средних классов, но и старшеклассники», — сообщил заместитель председателя Правительства, руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Для олимпиады Учи.ру мы подготовили реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в сети игрушку или гаджет, которые давно искал», — рассказала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.

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«Каждый год опытные методисты разрабатывают и адаптируют задачи олимпиады под современный контекст, поэтому в 2024 году особое внимание уделено безопасности личных аккаунтов, вопросам этики и искусственного интеллекта», — отметила руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина.