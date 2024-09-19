«Из пробки по обочине сбежали»: в Краснодаре на реке Кубань заметили купающихся оленей

Жители Краснодара заметили оленей недалеко от Яблоновского моста

19 сентября жители Краснодара поделились в соцсетях видео с оленями. Их заметили у реки Кубань на улице Береговой. На кадрах видно, как пара животных заходят воду и купаются в водоеме.



В соцсетях пишут, что один олень появился на улице Береговой, 2 напротив Острова Масленицы неделю назад. По словам местных жителей, стая собак гоняет его по берегу.

В 2022 году Юга.ру рассказывали, когда Остров Масленицы в Краснодаре стал особо охраняемой территорией, и в каком он состоянии.

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Узнали, как пользователи отреагировали на появление животных:



«Я думал, что они еще в пробке стоят». «Да их полный город». «Из пробки под Ильским по обочине сбежали». «Скоро добрые люди на мясо пустят». «Оленей полный Краснодар, а это косули».