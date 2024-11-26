В Краснодаре второй раз за месяц прозвучат сирены. Их включат 2 декабря

В городе протестируют 105 новых электросирен. Устройства установили в этом году на объектах социальной сферы и в местах массового скопления людей, включая спальные районы и СНТ.

Администрация Краснодара сообщила , что проверку системы оповещения перенесли с 27 ноября на понедельник, 2 декабря. Сирены включат в 10:00.

Жители города услышат сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Краснодарцам нужно соблюдать спокойствие и не покидать рабочие места.

Предыдущая проверка работы сирен прошла в Краснодаре 20 ноября. Однако ее включили с небольшим опозданием — в 10:16. А после проверки 2 октября жители жаловались, что не во всех районах ее было слышно. Люди писали, что звука сирен не было в районе улиц Ставропольской, Метальникова, Зиповской, Воробьёва, Кобзаря, Сапрунова, Мирошниченко, Героев-Разведчиков, 75-летия Победы.