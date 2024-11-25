Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 25 и 26 ноября

Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед на дорогах. Из-за снегопада видимость на трассах ухудшится до 1000-500 м, в отдельных районах — до 200 м.

Краснодарский гидрометцентр сообщил , что 25 и 26 ноября в регионе пройдет сильный дождь, переходящий в мокрый снег.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в Краснодарском крае от -3 до -8 °С, днем до +4 °С. На Черноморском побережье +4-9 °С.

В Краснодаре в понедельник, 25 ноября, будет дождь, небольшой ветер и около +5 °С днем. Во вторник, 26 ноября, сильный дождь и до +4 °С.