Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае в начале недели

Краснодарский край

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  • © Фото Алены Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алены Живцовой, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 25 и 26 ноября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 25 и 26 ноября в регионе пройдет сильный дождь, переходящий в мокрый снег. 

Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед на дорогах. Из-за снегопада видимость на трассах ухудшится до 1000-500 м, в отдельных районах — до 200 м.

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Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в Краснодарском крае от -3 до -8 °С, днем до +4 °С. На Черноморском побережье +4-9 °С.

В Краснодаре в понедельник, 25 ноября, будет дождь, небольшой ветер и около +5 °С днем. Во вторник, 26 ноября, сильный дождь и до +4 °С.

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, какая зима ожидается в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

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