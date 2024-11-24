Теплая, но снежная. Синоптики рассказали, какая зима ожидается в Краснодаре и Ростове-на-Дону

По данным синоптиков, самая теплая зима ожидается в Краснодаре. Средняя температура будет +2,7 °С. Температурных рекордов не предвидится, но возможны разовые похолодания. На втором месте идет Ростов-на-Дону, где в среднем обещают -0,8 °С.

Краснодар также занимает первое место по прогнозируемому количеству дождей и снега этой зимой. С декабря по февраль выпадет около 190 мм осадков. При этом в Санкт-Петербурге выпадет примерно 155 мм, а в Ростове-на-Дону — 150 мм.

Кроме того, в январе 2025 года в Краснодаре и Ростове-на-Дону ожидается в 1,5 раза меньше осадков, чем годом ранее. Однако февраль наоборот будет дождливым и снежным. В Краснодаре может выпасть в два раза больше осадков, чем в прошлом году (около 55 мм вместо 29 мм).