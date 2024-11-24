В Геленджике открыли зимние пляжи. Где они расположены?
На зимних пляжах Геленджика установили качели, мягкие кресла-мешки, спортивные площадки и кабинки для переодевания
23 ноября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе для местных жителей и туристов оборудовали несколько пляжей для отдыха в зимнее время.
На пляжах «Багамы» на улице Революционной, 26 и «Саламандра» на Лермонтовском бульваре, 1 установили скамейки и кабинки для переодевания для любителей купаться в холодном море.
Песковики и змея на пляже:
На пляже «Сады морей» на Революционной, 54 появился настольный теннис с видом на море, а на пляжах «Спортивный» (Лермонтовский бульвар, 15) и «2К24» (Революционная, 16) — площадки для волейбола.
На Центральном пляже в районе улицы Революционной, 6А по выходным выступают артисты, зрителей размещают на мягких пуфиках и угощают горячим чаем.
Кроме того, на пляжах «Сады морей», «Спортивный» и «Багамы» оборудовали новые качели.
Как писали Юга.ру, кемпинги, пляжи и горнолыжные трассы Краснодарского края будут получать «звезды».