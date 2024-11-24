В Геленджике открыли зимние пляжи. Где они расположены?

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5688
    © Скриншоты фото из телеграм-канала Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5688

На зимних пляжах Геленджика установили качели, мягкие кресла-мешки, спортивные площадки и кабинки для переодевания

23 ноября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе для местных жителей и туристов оборудовали несколько пляжей для отдыха в зимнее время.

На пляжах «Багамы» на улице Революционной, 26 и «Саламандра» на Лермонтовском бульваре, 1 установили скамейки и кабинки для переодевания для любителей купаться в холодном море.

Песковики и змея на пляже:

На пляже «Сады морей» на Революционной, 54 появился настольный теннис с видом на море, а на пляжах «Спортивный» (Лермонтовский бульвар, 15) и «2К24» (Революционная, 16) — площадки для волейбола. 

На Центральном пляже в районе улицы Революционной, 6А по выходным выступают артисты, зрителей размещают на мягких пуфиках и угощают горячим чаем.

Кроме того, на пляжах «Сады морей», «Спортивный» и «Багамы» оборудовали новые качели. 

Как писали Юга.ру, кемпинги, пляжи и горнолыжные трассы Краснодарского края будут получать «звезды».

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