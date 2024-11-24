В Геленджике открыли зимние пляжи. Где они расположены?

На зимних пляжах Геленджика установили качели, мягкие кресла-мешки, спортивные площадки и кабинки для переодевания

23 ноября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе для местных жителей и туристов оборудовали несколько пляжей для отдыха в зимнее время.

На пляжах «Багамы» на улице Революционной, 26 и «Саламандра» на Лермонтовском бульваре, 1 установили скамейки и кабинки для переодевания для любителей купаться в холодном море.