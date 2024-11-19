Песковики и змея на пляже. Стало известно, как украсят Анапу к Новому году

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/25503
    © Скриншот из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/25503

Власти Анапы представили концепцию праздничного оформления города к Новому году

18 ноября мэрия Анапы рассказала о новогоднем оформлении города. 15 декабря стартует проект «Зимуй в Анапе», он продлится до 15 января 2025 года.

Центральной новогодней локацией станет пляжная лаундж-зона. На берегу моря установят елки, фотозоны и символ наступающего года — змею. Не обойдется и без ежегодного символа Анапы — семейства песковиков. В мэрии отметили, что в этом году их станет еще больше.

Формат зимнего отдыха на пляже в Анапе запустили в 2020 году. На берегу открыли лаундж-зоны с обустроенными площадками с видом на море. Еще одним нововведением тогда стали фигуры песковиков — «южных братьев» снеговиков, которые стали символом курорта. 

В Краснодарский край на новогодние праздники на поезде приедут около 1 млн человек:

На Театральной площади установят несколько новогодних елок, игрушки для которых сделали местные ремесленники. Ранее здесь наряжали лишь одну елку.

Светящиеся деревья разместят на улице Гребенской, а на фасадах культурного центра «Родина» и исторического объекта «Русские ворота» (часть турецкой крепости) на улице Пушкина будут транслировать праздничные видео и продолжение мультфильма про Песковика. Это сказка о том, кто такой Песковик, как он оказался в Анапе и обзавелся семьей. Премьеру показали зимой 2023 года.

Новая иллюминация также появится в сквере Гудовича, Крещенском парке, на площади Советов и центральной набережной.

Как писали Юга.ру, главный Дед Мороз не приедет в Краснодарский край на Новый год.

Анапа Курорты и туризм Новый год отдых Праздники путешествия Черное море

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