В Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малеванного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малеванного, Юга.ру

Власти Кубани ввели наказания для водителей, которые паркуются на клумбах, цветниках и газонах

21 ноября пресс-служба ЗСК сообщила, что на заседании депутаты рассмотрели поправки в региональный закон об административных правонарушениях, касающиеся наказания для водителей, которые паркуются на клумбах, цветниках и газонах.

Документ парламентариям представил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он предусматривает ответственность за нарушение и штраф в размере 1 тыс. рублей.

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Также документом предусмотрено, что если нет возможности фиксировать правонарушение автоматически, то штраф будут выписывать вручную с составлением протокола.

Закон приняли на сессии в двух чтениях.

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что проблема парковок автомобилей на клумбах и газонах актуальна для всего края.

«При этом нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию с организацией перехватывающих парковок, а также многоуровневых паркингов в городах. Число машин у нас растет постоянно. Те, кто нарушает правила стоянки автомобилей, оставляя их на газонах и цветниках, должны понимать, что наказание за такое правонарушение существует и оно будет применяться», — рассказал Бурлачко. 

Как писали Юга.ру, в 2024 году власти Краснодара эвакуировали 6,5 тыс. машин за нарушения парковки.

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