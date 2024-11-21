В Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах

Власти Кубани ввели наказания для водителей, которые паркуются на клумбах, цветниках и газонах

Документ парламентариям представил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он предусматривает ответственность за нарушение и штраф в размере 1 тыс. рублей.

21 ноября пресс-служба ЗСК сообщила , что на заседании депутаты рассмотрели поправки в региональный закон об административных правонарушениях, касающиеся наказания для водителей, которые паркуются на клумбах, цветниках и газонах.

Также документом предусмотрено, что если нет возможности фиксировать правонарушение автоматически, то штраф будут выписывать вручную с составлением протокола.

Закон приняли на сессии в двух чтениях.

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что проблема парковок автомобилей на клумбах и газонах актуальна для всего края.



«При этом нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию с организацией перехватывающих парковок, а также многоуровневых паркингов в городах. Число машин у нас растет постоянно. Те, кто нарушает правила стоянки автомобилей, оставляя их на газонах и цветниках, должны понимать, что наказание за такое правонарушение существует и оно будет применяться», — рассказал Бурлачко.