Пользователи Авито предоставили скидки на полмиллиарда рублей жителям Курской и Белгородской областей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

Онлайн-сервис рассказал об итогах гуманитарной кампании #яПомогаю в помощь жителям Курской и Белгородской областей

С 9 августа и до конца октября Авито проводил гуманитарную кампанию #яПомогаю, организованную в помощь жителям приграничных регионов. На платформе были доступны доставка заказов за 1 рубль, бесплатное жильё и вакансии с проживанием. Кроме того, пользователи могли выставить товары по символической цене 1-10 рублей. Суммарная скидка пользователей сервиса превысила 539 млн рублей.

Доставка товаров

В рамках гуманитарной кампании #яПомогаю почти 400 тысяч заказов доставили в Курскую и Белгородскую области за 1 рубль. В субсидировании льготной доставки поучаствовали партнеры Авито: «Почта России», «СДЭК», «Халва Экспресс», DPD и 5Post. Это позволило жителям приграничных регионов сэкономить  на доставке около 60 млн рублей. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к миллиарду рублей.

Больше всего заказов в приграничные регионы отправили из Москвы — на 269 млн рублей, Санкт-Петербурга — на 62 млн рублей и Московской области — 43 млн рублей. 

Также продавцы на платформе активно давали скидки от начальной стоимости товаров покупателям из приграничных областей, в том числе предлагая товары с хэштегом #яПомогаю по символической цене 1-10 рублей, благодаря чему пользователи из Курской и Белгородской областей сэкономили свыше 539 млн рублей. Сейчас продолжается доставка помощи в отделения Красного Креста.

Как найти бесплатное жилье и работу с проживанием:

Помощь с проживанием

По итогам кампании на платформе «Авито Недвижимость» разместили свыше 1520 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание. Более 170 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, безвозмездно сняли временное жильё.

В Краснодаре подорожало съемное жилье:

Помощь с поиском работы и сотрудников

Авито Работа запустили фильтр «Работа с проживанием», по которому доступно 1,6 млн вакансий в разных регионах. Работодатели вместе с трудоустройством предлагают бесплатное проживание или компенсацию за съём жилья тем, кто вынужденно переехал. 

Как писали Юга.ру, по данным сервиса Авито Работа, средняя зарплата в Краснодарском крае достигла 79 660 рублей. Однако четверть жителей региона, по данным «РИА Новости», получают меньше 30 тыс. рублей.

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