Как найти бесплатное жилье и работу с проживанием: инструкция для переселенцев из Курской области

Авито и Госуслуги запустили сервис поиска бесплатного временного жилья и работы с проживанием для переселенцев из Курской области

27 августа пресс-служба Авито сообщила, что на платформе появились варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием для жителей Курской области. Базу объектов недвижимости ежедневно пополняют, а количество предложений о работе растет на 10 тысяч в день.

Как найти работу с проживанием: ► зарегистрироваться или зайти в свой аккаунт Авито; ► зайти на Авито Работу и выбрать интересующий регион для трудоустройства; ► в фильтрах найти раздел «Компания предоставляет» и отметить галочкой фильтр «Проживание»; ► нажать кнопку «Показать объявления».

На Авито заработал и сервис поиска бесплатного жилья для пострадавших. Пользователи могут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого при публикации объявления в разделе «Аренда недвижимости» нужно выбрать параметр «Могу предоставить жилье бесплатно». Такие объявления получают значок #яПомогаю.

Как найти бесплатное жилье:



► зарегистрироваться или зайти на Авито и перейти в раздел «Недвижимость» → «Квартиры», «Комнаты» или «Дома, дачи, коттеджи» → «Снять» → «На длительный срок»;



► отметить фильтр «Бесплатное временное проживание». Чтобы увидеть доступные предложения о помощи по всей России, необходимо установить параметр «Все регионы»;



► выбрать один из вариантов размещения и написать арендодателю в чате. Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на Госуслугах.