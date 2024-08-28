Как найти бесплатное жилье и работу с проживанием: инструкция для переселенцев из Курской области
Авито и Госуслуги запустили сервис поиска бесплатного временного жилья и работы с проживанием для переселенцев из Курской области
27 августа пресс-служба Авито сообщила, что на платформе появились варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием для жителей Курской области. Базу объектов недвижимости ежедневно пополняют, а количество предложений о работе растет на 10 тысяч в день.
Как найти работу с проживанием:
► зарегистрироваться или зайти в свой аккаунт Авито;
► зайти на Авито Работу и выбрать интересующий регион для трудоустройства;
► в фильтрах найти раздел «Компания предоставляет» и отметить галочкой фильтр «Проживание»;
► нажать кнопку «Показать объявления».
Авито Работа опубликовала советы по поиску работы и подборку вакансий временной занятости.
Работодатели при размещении вакансий с предоставлением жилья должны выбрать соответствующий параметр «Проживание» в блоке «Что получают работники».
На Авито заработал и сервис поиска бесплатного жилья для пострадавших. Пользователи могут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого при публикации объявления в разделе «Аренда недвижимости» нужно выбрать параметр «Могу предоставить жилье бесплатно». Такие объявления получают значок #яПомогаю.
Как найти бесплатное жилье:
► зарегистрироваться или зайти на Авито и перейти в раздел «Недвижимость» → «Квартиры», «Комнаты» или «Дома, дачи, коттеджи» → «Снять» → «На длительный срок»;
► отметить фильтр «Бесплатное временное проживание». Чтобы увидеть доступные предложения о помощи по всей России, необходимо установить параметр «Все регионы»;
► выбрать один из вариантов размещения и написать арендодателю в чате. Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на Госуслугах.
Авито также передает ноутбуки Министерству образования и науки Курской области для школьников из семей, вынужденно покинувших свои дома. Ранее платформа компенсировала пользователям отмененные в Курске бронирования жилья и совместно с Красным Крестом организовал бесплатную доставку предметов первой необходимости для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей.
По данным «Ведомостей», с 11 по 19 августа 2024-го в Российский Красный Крест поступило более 1500 заявок от жителей Курской области на поиск родственников, 100 человек уже нашли. Еще 779 таких обращений принял поисковый отряд «Лиза алерт», 111 из них закрыли со статусом «Найден. Жив». Собеседник издания из Красного Креста отметил, что заявки могли дублироваться.
15 августа в «Лиза алерт» закрыли информацию о поиске людей в приграничных районах, «чтобы оградить родственников пропавших от мошенников».
Как писали Юга.ру, 18 августа после атаки беспилотников загорелась нефтебаза в Ростовской области, к 27 августа пожар так и не удалось потушить.
22 августа в пришвартованный железнодорожный паром в порту «Кавказ» попала ракета, начался сильный пожар, судно затонуло, 17 человек доставили на катерах на берег. Что еще известно о последствиях?
Все материалы по теме: