От мультика к фильму. Вышел трейлер экранизации «Как приручить дракона»
Студия Universal Pictures выпустила дебютный трейлер фильма «Как приручить дракона» с реальными актерами (12+)
Rutube-канал «Все комедии» поделился первым трейлером игрового ремейка франшизы «Как приручить дракона».
Режиссерское кресло занял Дин ДеБлуа. Он был одним из постановщиков трёх полнометражных мультфильмов и именно ему принадлежит идея снять адаптацию. Образ Стоика Обширного воплотил Джерард Батлер. Роли Иккинга и Астрид исполнили Мэйсон Темз и Нико Паркер соответственно.
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Трейлер показывает начало истории, в том числе первую встречу Иккинга и Беззубика. Из-за формата зрителей ждут некоторые изменения в сюжете, однако многие сцены будут повторять мультфильмы.
Премьера фильма в кинотеатрах состоится 13 июня 2025 года.
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