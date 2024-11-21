От мультика к фильму. Вышел трейлер экранизации «Как приручить дракона»

Кадр из трейлера к фильму «Как приручить дракона» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»

Кадр из трейлера к фильму «Как приручить дракона» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»

Студия Universal Pictures выпустила дебютный трейлер фильма «Как приручить дракона» с реальными актерами (12+)

Rutube-канал «Все комедии» поделился первым трейлером игрового ремейка франшизы «Как приручить дракона». Режиссерское кресло занял Дин ДеБлуа. Он был одним из постановщиков трёх полнометражных мультфильмов и именно ему принадлежит идея снять адаптацию. Образ Стоика Обширного воплотил Джерард Батлер. Роли Иккинга и Астрид исполнили Мэйсон Темз и Нико Паркер соответственно.

Трейлер показывает начало истории, в том числе первую встречу Иккинга и Беззубика. Из-за формата зрителей ждут некоторые изменения в сюжете, однако многие сцены будут повторять мультфильмы. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 13 июня 2025 года.