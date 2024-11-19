Вышел трейлер нового «Форсажа». Когда премьера?

В сети появился трейлер фильма «Форсаж. Полный вперёд!». К знаменитой франшизе с Вином Дизелем лента не имеет отношения.

В центре сюжета оказываются опытный вор и его подельник. Они планируют совершить последнее дело и уйти на покой. Жертвой становится криминальный босс. Однако ограбление идёт не по плану. Вор сбегает с деньгами, но при этом решает спасти своего друга, который попал в плен.