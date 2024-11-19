Вышел трейлер нового «Форсажа». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Форсаж. Полный вперёд!» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Форсаж. Полный вперёд!» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В сети показали дублированный трейлер боевика «Форсаж. Полный вперёд!» (18+)

В сети появился трейлер фильма «Форсаж. Полный вперёд!». К знаменитой франшизе с Вином Дизелем лента не имеет отношения.

В центре сюжета оказываются опытный вор и его подельник. Они планируют совершить последнее дело и уйти на покой. Жертвой становится криминальный босс. Однако ограбление идёт не по плану. Вор сбегает с деньгами, но при этом решает спасти своего друга, который попал в плен.

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В фильме играют Лу Даймонд Филлипс («Небо»), Брэдли Страйкер («Сверхъестественное»), Ли Мадждуб («Побег»), Алиша-Мари Ахамед («Хороший доктор») и другие. Режиссёром выступил постановщик «Сверхъестественного» Джеймс Клэйтон.

Премьера картины состоится 19 декабря.

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