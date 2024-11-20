Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить мультфильм «Человек, который сажал деревья»
В Краснодаре 24 ноября покажут работу канадского режиссёра-мультипликатора Фредерика Бaка «Человек, который сажал деревья» (12+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 24 ноября показ мультфильма «Человек, который сажал деревья».
В 1953 году вышел рассказ-аллегория французского писателя Жана Жионо. В 1987 году канадский режиссёр-мультипликатор Фредерик Бaк создал экранизацию, которая получила премию «Оскар».
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Историю рассказывает юноша, который в одиночку совершает пешее путешествие через Прованс в Альпы. Он попадает в пустынные края, где встречает одинокого пастуха, который упорно и систематически сажает жёлуди.
После показа фильм можно будет обсудить с сотрудником экоцентра и автором телеграм-канала «Аналитик» Владом Балабановым. Начало в 18:00, стоимость участия 200 рублей.
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