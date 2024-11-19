В Краснодарском крае придумали новую схему мошенничества с помощью распродаж
Полицейские предупредили жителей Кубани о новой схеме мошенничества
19 ноября полицейские сообщили о новом виде мошенничества, действующем в Краснодарском крае.
Злоумышленники активизировались в период распродаж, в частности, в дни «Чёрной пятницы». Аферисты рассылают сообщения, в которых обещают бонусные баллы или скидки на популярные товары. В письмах есть ссылки, ведущие якобы на страницы авторизации.
На самом деле, если ввести личные данные, произойдут слив конфиденциальной информации и финансовые потери.
«Будьте бдительны! Не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводите свои данные на непроверенных ресурсах», — предупреждают в ведомстве.
Как писали Юга.ру, департамент транспорта Краснодара сообщил, что жители кубанской столицы стали получать сообщения от имени «DEPTRANS». В них отправитель сообщает о штрафе в 2 тыс. рублей.