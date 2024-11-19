В Краснодарском крае придумали новую схему мошенничества с помощью распродаж

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Полицейские предупредили жителей Кубани о новой схеме мошенничества

19 ноября полицейские сообщили о новом виде мошенничества, действующем в Краснодарском крае.

Злоумышленники активизировались в период распродаж, в частности, в дни «Чёрной пятницы». Аферисты рассылают сообщения, в которых обещают бонусные баллы или скидки на популярные товары. В письмах есть ссылки, ведущие якобы на страницы авторизации.

Читайте также:

На самом деле, если ввести личные данные, произойдут слив конфиденциальной информации и финансовые потери.

«Будьте бдительны! Не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводите свои данные на непроверенных ресурсах», — предупреждают в ведомстве.

Как писали Юга.ру, департамент транспорта Краснодара сообщил, что жители кубанской столицы стали получать сообщения от имени «DEPTRANS». В них отправитель сообщает о штрафе в 2 тыс. рублей.

Деньги Краснодар Мошенничество Полиция

Новости

В Краснодарском крае придумали новую схему мошенничества с помощью распродаж
Песковики и змея на пляже. Стало известно, как украсят Анапу к Новому году
Четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей
Азовское море начнут очищать от медуз в 2025 году
Где купить живую елку в Краснодаре? Делимся списком адресов
В Адыгее введут туристический налог с 2025 года

Лента новостей

Что и как продавать на маркетплейсах в 2024–2025 годах
Сегодня, 08:59 Реклама
Что и как продавать на маркетплейсах в 2024–2025 годах
Репортаж с бизнес-завтрака Альфа-Банка в Краснодаре
В России собираются повысить штрафы за нарушения ПДД
Вчера, 18:39
В России собираются повысить штрафы за нарушения ПДД
На сколько они вырастут?
Как строят Краснодар
Сегодня, 14:14 Реклама
Как строят Краснодар
Преподаватели КубГТУ посетили микрорайон «Образцово» и узнали о новых технологиях

Реклама на сайте