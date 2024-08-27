Жителям Краснодара стали поступать фейковые сообщения с требованием оплатить штраф

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Департамент транспорта Краснодара просит жителей не переходить по сомнительным ссылкам, которые присылают от имени ведомства

27 августа департамент транспорта Краснодара сообщил, что жители кубанской столицы стали получать сообщения от имени «DEPTRANS». В них отправитель сообщает о штрафе в 2 тыс. рублей и просит оплатить его до 5 ноября, а также дает ссылку на подробную информацию.

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В пресс-службе департамента такие сообщения назвали фейком. Кроме того, сумма штрафа в сообщении неверная. В Краснодаре она составляет 3 тыс. рублей.

«Информация о штрафах за неоплату парковки поступает исключительно в личный кабинет портала «Госуслуги». На сторонних сайтах информация не размещается. Рассылка не производится», — заявили в ведомстве.

Информацию о штрафах можно уточнить по телефону +7 (861) 218-97-21.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Родителям обещают несуществующие выплаты к 1 сентября. 

Деньги Краснодар Мошенничество Транспорт

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