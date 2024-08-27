Жителям Краснодара стали поступать фейковые сообщения с требованием оплатить штраф

Департамент транспорта Краснодара просит жителей не переходить по сомнительным ссылкам, которые присылают от имени ведомства

27 августа департамент транспорта Краснодара сообщил , что жители кубанской столицы стали получать сообщения от имени «DEPTRANS». В них отправитель сообщает о штрафе в 2 тыс. рублей и просит оплатить его до 5 ноября, а также дает ссылку на подробную информацию.

В пресс-службе департамента такие сообщения назвали фейком. Кроме того, сумма штрафа в сообщении неверная. В Краснодаре она составляет 3 тыс. рублей.

«Информация о штрафах за неоплату парковки поступает исключительно в личный кабинет портала «Госуслуги». На сторонних сайтах информация не размещается. Рассылка не производится», — заявили в ведомстве.

Информацию о штрафах можно уточнить по телефону +7 (861) 218-97-21.