Четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодарском крае доля людей с зарплатой меньше 30 тыс. рублей в месяц в 2024 году составила 23,4%

18 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по зарплатам в 2024 году. Лидером на протяжении последних лет остается Чукотский автономный округ, где больше половины работников получают 100 тыс. рублей в месяц.

Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха, Камчатский край, Сахалинская область, Мурманская область.

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Краснодарский край занимает 44 место. 100 тыс. рублей в месяц в регионе получает только 8% населения. И аж 23,4% зарабатывают меньше 30 тыс. рублей.

Большую долю низкооплачиваемых работников фиксируют в Калмыкии, Чечне и Ингушетии.

Как писали Юга.ру, аналитики заявили, что средняя зарплата в Краснодарском крае достигла 79 тыс. 660 рублей.

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