Четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей
В Краснодарском крае доля людей с зарплатой меньше 30 тыс. рублей в месяц в 2024 году составила 23,4%
18 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по зарплатам в 2024 году. Лидером на протяжении последних лет остается Чукотский автономный округ, где больше половины работников получают 100 тыс. рублей в месяц.
Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха, Камчатский край, Сахалинская область, Мурманская область.
Краснодарский край занимает 44 место. 100 тыс. рублей в месяц в регионе получает только 8% населения. И аж 23,4% зарабатывают меньше 30 тыс. рублей.
Большую долю низкооплачиваемых работников фиксируют в Калмыкии, Чечне и Ингушетии.
Как писали Юга.ру, аналитики заявили, что средняя зарплата в Краснодарском крае достигла 79 тыс. 660 рублей.