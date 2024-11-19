Четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей

В Краснодарском крае доля людей с зарплатой меньше 30 тыс. рублей в месяц в 2024 году составила 23,4%

18 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по зарплатам в 2024 году. Лидером на протяжении последних лет остается Чукотский автономный округ, где больше половины работников получают 100 тыс. рублей в месяц. Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха, Камчатский край, Сахалинская область, Мурманская область.

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Краснодарский край занимает 44 место. 100 тыс. рублей в месяц в регионе получает только 8% населения. И аж 23,4% зарабатывают меньше 30 тыс. рублей. Большую долю низкооплачиваемых работников фиксируют в Калмыкии, Чечне и Ингушетии.