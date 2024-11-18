В Абхазии продолжаются протесты. Российским туристам не рекомендуют ездить в республику

Минэкономразвития просит туроператоров пока не продавать путевки в Абхазию

Предыстория. 11 ноября в Абхазии начались массовые протесты. Жители против закона о строительстве многофункциональных комплексов, связанного с российскими компаниями. Оппозиция считает, что бизнес из России застроит республику аппарат-отелями, пострадает местная экономика.

15 ноября протестующие зашли в здание парламента. Силовики этому не препятствовали. Митингующие требовали отставки президента Аслана Бжания. Оппозиция заявила, что она против власти действующего президента, а не отношений с Россией.

В Минтуризме республики сообщили, что внутриполитические процессы в Абхазии никак не отразятся на отдыхающих. Соглашения с туроператорами остаются в силе, вся инфраструктура функционирует в обычном режиме.