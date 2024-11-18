В Абхазии продолжаются протесты. Российским туристам не рекомендуют ездить в республику

Абхазия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минэкономразвития просит туроператоров пока не продавать путевки в Абхазию

Предыстория. 11 ноября в Абхазии начались массовые протесты. Жители против закона о строительстве многофункциональных комплексов, связанного с российскими компаниями. Оппозиция считает, что бизнес из России застроит республику аппарат-отелями, пострадает местная экономика.

15 ноября протестующие зашли в здание парламента. Силовики этому не препятствовали. Митингующие требовали отставки президента Аслана Бжания. Оппозиция заявила, что она против власти действующего президента, а не отношений с Россией.

В Минтуризме республики сообщили, что внутриполитические процессы в Абхазии никак не отразятся на отдыхающих. Соглашения с туроператорами остаются в силе, вся инфраструктура функционирует в обычном режиме.

Читайте также:

«Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке», — говорится в сообщении

При этом российская сторона не рекомендует пока ездить в Абхазию. Минэкономразвития просит операторов не продавать путевки.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Абхазии сейчас отдыхают около 8 тыс. россиян. 95% гостей республики находятся на двух главных курортах — в Гагре и Пицунде.

Как писали Юга.ру, РЖД планируют запустить «Ласточку» из Сочи в Сухум в 2025 году. 

Курорты и туризм Митинги политика Президент Абхазии

Новости

В Краснодаре режиссер и актеры представят фильм «Воплощение»
В Краснодаре пройдет первый в России фестиваль философии. Узнал программу лекций
В России собираются повысить штрафы за нарушения ПДД. На сколько они вырастут?
В Абхазии продолжаются протесты. Российским туристам не рекомендуют ездить в республику
В школе Краснодарского края прорвало отопление и рухнул потолок. Здание не ремонтировали 60 лет
В центре Краснодара установили голографические звезды и елку из разноцветных шаров

Лента новостей

Ключи от «Новой Елизаветки»
Сегодня, 14:24 Реклама
Ключи от «Новой Елизаветки»
В новостройках в Прикубанском округе Краснодара сдали в эксплуатацию первые 400 квартир
На Кубани рабочая неделя начнется с дождей
Сегодня, 09:39
На Кубани рабочая неделя начнется с дождей
В Краснодаре осадков не будет
В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки
Сегодня, 11:28
В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки

Реклама на сайте