В Абхазии продолжаются протесты. Российским туристам не рекомендуют ездить в республику
Минэкономразвития просит туроператоров пока не продавать путевки в Абхазию
Предыстория. 11 ноября в Абхазии начались массовые протесты. Жители против закона о строительстве многофункциональных комплексов, связанного с российскими компаниями. Оппозиция считает, что бизнес из России застроит республику аппарат-отелями, пострадает местная экономика.
15 ноября протестующие зашли в здание парламента. Силовики этому не препятствовали. Митингующие требовали отставки президента Аслана Бжания. Оппозиция заявила, что она против власти действующего президента, а не отношений с Россией.
В Минтуризме республики сообщили, что внутриполитические процессы в Абхазии никак не отразятся на отдыхающих. Соглашения с туроператорами остаются в силе, вся инфраструктура функционирует в обычном режиме.
«Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке», — говорится в сообщении
При этом российская сторона не рекомендует пока ездить в Абхазию. Минэкономразвития просит операторов не продавать путевки.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Абхазии сейчас отдыхают около 8 тыс. россиян. 95% гостей республики находятся на двух главных курортах — в Гагре и Пицунде.
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