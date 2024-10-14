РЖД планирует запустить «Ласточку» из Сочи в Сухум

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В 2025 году РЖД хотят запустить регулярные рейсы из Сочи в столицу Абхазии. Новый маршрут позволит сократить время в пути до двух часов

11 октября ТАСС со ссылкой на главного инженера Абхазской железной дороги Леонида Куруа сообщило, что электропоезд «Ласточка» завершил тестовые поездки в Сухум. На 2025 год РЖД запланировали регулярные рейсы из Сочи в столицу республики.

«Ласточка» курсирует в Абхазию с июня 2023 года, но только до Гагры. За это время она перевезла более 70 тыс. пассажиров.

Читайте также:

«Ожидается, что регулярные рейсы начнутся уже в 2025 году, что улучшит транспортное сообщение между Россией и Абхазией, открывая новые возможности как для туристов, так и для местных жителей», — рассказал Куруа.

По его словам, новый маршрут из Сочи в Сухум позволит сократить время в пути до двух часов. Поезд сможет перевозить около 400 пассажиров за рейс. Планируется, что он будет останавливаться на станциях «Цандрыпш, «Гагра», «Гудаута», «Афон» и «Сухум».

Напомним, что турпоезд между Туапсе, Сочи и Гагрой не будет курсировать до Нового года.

Как писали Юга.ру, в Сочи до 13 ноября отменили шесть «Ласточек», а некоторым электричкам изменили расписание.

Железная дорога Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД Сочи

Новости

Власти Сочи введут туристический налог вместо курортного сбора. Как это повлияет на отдыхающих?
В Краснодаре на территории Аграрного университета возведут еще один храм
РЖД планирует запустить «Ласточку» из Сочи в Сухум
Стало известно, когда на побережье Краснодарского края завершится купальный сезон
Краснодарский край занял 25 место в рейтинге по материальному благополучию населения
В Краснодаре повысят стоимость проезда на 11 маршрутах

Лента новостей

Реклама на сайте