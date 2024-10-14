РЖД планирует запустить «Ласточку» из Сочи в Сухум

В 2025 году РЖД хотят запустить регулярные рейсы из Сочи в столицу Абхазии. Новый маршрут позволит сократить время в пути до двух часов

11 октября ТАСС со ссылкой на главного инженера Абхазской железной дороги Леонида Куруа сообщило , что электропоезд «Ласточка» завершил тестовые поездки в Сухум. На 2025 год РЖД запланировали регулярные рейсы из Сочи в столицу республики. «Ласточка» курсирует в Абхазию с июня 2023 года, но только до Гагры. За это время она перевезла более 70 тыс. пассажиров.

«Ожидается, что регулярные рейсы начнутся уже в 2025 году, что улучшит транспортное сообщение между Россией и Абхазией, открывая новые возможности как для туристов, так и для местных жителей», — рассказал Куруа.

По его словам, новый маршрут из Сочи в Сухум позволит сократить время в пути до двух часов. Поезд сможет перевозить около 400 пассажиров за рейс. Планируется, что он будет останавливаться на станциях «Цандрыпш, «Гагра», «Гудаута», «Афон» и «Сухум».