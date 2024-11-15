В Краснодаре на улице Московской благоустроили новый сквер за 10 млн рублей
Власти Краснодара сообщили об открытии сквера имени Палагина. Показываем, как выглядит новая зеленая зона
13 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Московской завершается благоустройство сквера Героя России Сергея Палагина. Раньше здесь располагались несколько десятков несанкционированных гаражей, а прилегающая территория была захламлена мусором.
Согласно данным с сайта госзакупок, на благоустройство территории потратили 10 млн рублей. Там высадили новые кустарники, а деревья постарались сохранить. В сквере посадят и молодые деревья. Тротуарные дорожки выложили плиткой и установили скамейки.
Сквер расположен рядом с домом на улице Московской, 72 между улицей Карякина и детсадом № 216. Зеленую зону планируют продлить и привести в порядок.
Также на доме, где жил Палагин, установили памятную табличку. Дом находится в паре кварталов от сквера.
Сергей Палагин родился 26 марта 1968 года в Саратове. В 1989 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в авиачастях Группы советских войск в Германии. Он принимал участие в боевых действиях в ряде горячих точек в Чечне и Дагестане.
К 2004 году на счету Палагина было более 2,5 тыс. боевых вылетов. В тот же год он получил звание Героя России.
После службы Палагин занялся общественной работой, а в 2019 году его назначили замглавы Центрального внутригородского округа Краснодара.
Сергей Палагин умер 6 ноября 2020 года. По данным источников Юга.ру, причиной смерти стал коронавирус.
Как писали Юга.ру, Росимущество не согласовало властям Краснодара новый генплан.