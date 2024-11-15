В Краснодаре на улице Московской благоустроили новый сквер за 10 млн рублей

Согласно данным с сайта госзакупок, на благоустройство территории потратили 10 млн рублей. Там высадили новые кустарники, а деревья постарались сохранить. В сквере посадят и молодые деревья. Тротуарные дорожки выложили плиткой и установили скамейки. Сквер расположен рядом с домом на улице Московской, 72 между улицей Карякина и детсадом № 216. Зеленую зону планируют продлить и привести в порядок.

Сергей Палагин родился 26 марта 1968 года в Саратове. В 1989 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в авиачастях Группы советских войск в Германии. Он принимал участие в боевых действиях в ряде горячих точек в Чечне и Дагестане.



К 2004 году на счету Палагина было более 2,5 тыс. боевых вылетов. В тот же год он получил звание Героя России.



После службы Палагин занялся общественной работой, а в 2019 году его назначили замглавы Центрального внутригородского округа Краснодара.



Сергей Палагин умер 6 ноября 2020 года. По данным источников Юга.ру, причиной смерти стал коронавирус.